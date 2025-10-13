Logo

У Српској рођено 12 беба

13.10.2025

07:59

Коментари:

0
У Српској рођено 12 беба
Фото: Pixabay

У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 12 беба, седам дјечака и пет дјевојчица, речено је Срни у породилиштима.

Осам беба рођено је у Бањалуци, а по једна у Бијељини, Добоју, Зворнику и Приједору.

ruza smrt in memoriam

Свијет

Преминуо дизајнер обуће Ћезаре Паћоти

У Бањалуци су рођена четири дјечака и четири дјевојчице, у Бијељини, Добоју и Зворнику по један дјечак, а у Приједору једна дјевојчица.

Порода није било у породилиштима у Источном Сарајеву, Требињу, Фочи, Градишци и Невесињу.

Подијели:

Тагови:

беба

породилиште

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

саобраћај - возила - улица - западни транзит

Друштво

Возачи опрез: Појачана фреквенција возила

4 ч

0
Лекорни именовао нову владу

Свијет

Лекорни именовао нову владу

4 ч

0
Петковић честитао Српској листи: Српски народ показао одговорност према будућности

Србија

Петковић честитао Српској листи: Српски народ показао одговорност према будућности

4 ч

0
Шта нам звијезде доносе данас?

Занимљивости

Шта нам звијезде доносе данас?

4 ч

0

Више из рубрике

Ово морате знати прије путовања у ЕУ

Друштво

Ово морате знати прије путовања у ЕУ

5 ч

0
Почетак јесење сјетве у Семберији

Друштво

Почетак јесење сјетве у Семберији

17 ч

0
Родитељи - његоватељи се надају остваривању својих захтјева, права и достојанственом животу

Друштво

Родитељи - његоватељи се надају остваривању својих захтјева, права и достојанственом животу

17 ч

0
Какво нас вријеме очекује у понедјељак?

Друштво

Какво нас вријеме очекује у понедјељак?

20 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

37

Врањеш: Скандалозним одласком код Шмита Лагумџија показао у чијој је служби

12

35

Гутић Бјелица: Одлазак Лагумџије у ОХР - наставак урушавања устава и институција

12

32

Преврнуо се камион на путу Јабланица-Мостар: Терет се просуо, саобраћај се одвија отежано

12

30

Снежана Ружичић провозала нови трактор

12

25

Хамас пустио све живе таоце: Славље на улицама Израела

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner