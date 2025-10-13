У Српској рођено 12 беба

13.10.2025
07:59
У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 12 беба, седам дјечака и пет дјевојчица, речено је Срни у породилиштима.
Осам беба рођено је у Бањалуци, а по једна у Бијељини, Добоју, Зворнику и Приједору.
У Бањалуци су рођена четири дјечака и четири дјевојчице, у Бијељини, Добоју и Зворнику по један дјечак, а у Приједору једна дјевојчица.
Порода није било у породилиштима у Источном Сарајеву, Требињу, Фочи, Градишци и Невесињу.
