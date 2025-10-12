Какво нас вријеме очекује у понедјељак?

Извор:
АТВ
12.10.2025
16:07
У Републици Српској и Федерацији БиХ сутра се очекује промјенљиво до претежно облачно вријеме, уз сунчане интервале и углавном суво, док ће на југу бити сунчаније.
Јутро ће бити прохладно, уз малу до умјерену облачност, а по котлинама и уз ријеке очекује се магла, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Током дана задржаће се умјерено облачно вријеме са сунчаним периодима. У вечерњим часовима и током ноћи очекује се јаче наоблачење са сјевероистока, које може условити слабу пролазну кишу на истоку.
У Херцеговини ће након ведрог јутра током дана бити претежно сунчано, са повременом облачношћу.
Минимална температура ваздуха од шест до 12 степени, у вишим предјелима око два степена, а максимална дневна од 16 до 22 степена Целзијусова.
Вјетар ће бити слаб до умјерен, а током вечери на истоку и југу повремено ће јачати и дуваће из сјеверних праваца.
У Републици Српској и ФБиХ данас преовладава умјерено до претежно облачно вријеме уз сунчане периоде, подаци су Федералног хидрометеоролошког завода.
Температура ваздуха у 14.00 часова: Хан Пијесак 9, Калиновик и Соколац 11, Мраковица 12, Чемерно 13, Гацко, Кнежево, Сребреница и Сарајево 14, Мркоњић Град, Бугојно и Тузла 16, Бијељина, Вишеград, Добој, Рудо, Фоча, Шипово и Зеница 17, Бањалука, Србац, Јајце и Ливно 18, Билећа и Приједор 19, Нови Град и сански Мост 20, Требиње 23, Мостар 24 степена Целзијусових.
