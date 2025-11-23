Хтио да заради, а остао без 130.000 евра

23.11.2025
09:26
Полиција истражује превару на интернету у којој је 51-годишњи хрватски држављанин оштећен за више од 130.000 евра.
Мушкарац је крајем августа 2023. године преварен, наишавши на лажну платформу за улагање у криптовалуте.
Након што је отворио линк из огласа, контактирала га је особа која се представила као финансијски саветник и понудила му брзо богаћење кроз улагање.
Током неколико недјеља, лажни "запослени" исте компаније тражили су од њега да уплати новац на више рачуна, укупно 132.867 евра. Када није добио обећану добит нити повраћај новца, схватио је да је преварен и пријавио случај полицији.
У току је криминалистичка истрага ради утврђивања идентитета починилаца и свих околности ове интернет преваре, саопштила је сплитско-далматинска полиција, пише Биз портал.
