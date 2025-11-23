Logo

Хтио да заради, а остао без 130.000 евра

23.11.2025

09:26

Коментари:

0
Хтио да заради, а остао без 130.000 евра
Фото: Pexel/Kevin Ku

Полиција истражује превару на интернету у којој је 51-годишњи хрватски држављанин оштећен за више од 130.000 евра.

Мушкарац је крајем августа 2023. године преварен, наишавши на лажну платформу за улагање у криптовалуте.

Након што је отворио линк из огласа, контактирала га је особа која се представила као финансијски саветник и понудила му брзо богаћење кроз улагање.

ЦИК БиХ

Република Српска

Огласили се из ЦИК-а: Због лоших временских прилика поједина биралишта нису отворена на вријеме

Током неколико недјеља, лажни "запослени" исте компаније тражили су од њега да уплати новац на више рачуна, укупно 132.867 евра. Када није добио обећану добит нити повраћај новца, схватио је да је преварен и пријавио случај полицији.

У току је криминалистичка истрага ради утврђивања идентитета починилаца и свих околности ове интернет преваре, саопштила је сплитско-далматинска полиција, пише Биз портал.

Подијели:

Таг:

превара

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Сутра сједница Колегијума НСРС

Република Српска

Сутра сједница Колегијума НСРС

3 ч

0
Огласили се из ЦИК-а: Због лоших временских прилика поједина биралишта нису отворена на вријеме

Република Српска

Огласили се из ЦИК-а: Због лоших временских прилика поједина биралишта нису отворена на вријеме

3 ч

0
Ужас у Србији: Мушкарац (41) претукао мајку у аутобусу, пријетио да ће је убити

Хроника

Ужас у Србији: Мушкарац (41) претукао мајку у аутобусу, пријетио да ће је убити

3 ч

0
Болсонаро покушао лемилицом да оштети наруквицу за електронски надзор

Свијет

Болсонаро покушао лемилицом да оштети наруквицу за електронски надзор

4 ч

0

Више из рубрике

У Словенији данас референдум о потпомогнутом самоубиству

Регион

У Словенији данас референдум о потпомогнутом самоубиству

5 ч

0
Албанију погодиле јаке поплаве, погинула најмање једна особа

Регион

Албанију погодиле јаке поплаве, погинула најмање једна особа

18 ч

0
Дјечак (9) преминуо у приватној болници након што је добио богиње: Установи забрањен рад

Регион

Дјечак (9) преминуо у приватној болници након што је добио богиње: Установи забрањен рад

19 ч

0
Малољетнице уцјењивале вршњакињу да ће објавити њен експлицитни снимак

Регион

Малољетнице уцјењивале вршњакињу да ће објавити њен експлицитни снимак

21 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

12

Сви магистрални и регионални путеви на подручју Сарајевско-романијске регије проходни

13

10

У току припреме за Путинову посјету Индији

13

08

Минић гласао у Шамцу

13

03

Обрадовић: Тражим нову хемију тима

13

01

Трагедија у БиХ: Мушкарац (33) погинуо у саобраћајној несрећи

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner