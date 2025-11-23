Logo

Огласили се из ЦИК-а: Због лоших временских прилика поједина биралишта нису отворена на вријеме

Извор:

АТВ

23.11.2025

09:23

Коментари:

0
Огласили се из ЦИК-а: Због лоших временских прилика поједина биралишта нису отворена на вријеме
Фото: АТВ

Бирачка мјеста за пријевремене изборе за предсједника Републике Српске отворена су у 7.00 часова, а затварају се вечерас у 19.00 часова, док поједина нису отворена на вријеме због лоших временских прилика, саопштено је из Централне изборне комисије /ЦИК/ БиХ.

Из комисије наводе да сњежне падавине отежавају приступ појединим бирачким мјестима, те да проблем ствара и нестанак електричне енергије.

Полиција Србија

Хроника

Ужас у Србији: Мушкарац (41) претукао мајку у аутобусу, пријетио да ће је убити

Због отежане коминикације ЦИК БиХ нема још потпуну информацију са свих бирачких мјеста.

Комисија је у сталној комуникацији са свим општинским/градским изборним комисијама са циљем праћења стања и адекватног и правовременог реаговања, истиче се у саопштењу.

Одзив бирача на редовним бирачким мјестима до 11.00 часова ЦИК ће саопштити у 12.00 часова.

Избори

Бања Лука

У Бањалуци без пријављених проблема од отварања бирачких мјеста

Први прелиминарни резултати биће објављени вечерас у 23.00 часа на интернет страници www.izbori.ba.

