Огласили се из ЦИК-а: Због лоших временских прилика поједина биралишта нису отворена на вријеме

Бирачка мјеста за пријевремене изборе за предсједника Републике Српске отворена су у 7.00 часова, а затварају се вечерас у 19.00 часова, док поједина нису отворена на вријеме због лоших временских прилика, саопштено је из Централне изборне комисије /ЦИК/ БиХ.
Из комисије наводе да сњежне падавине отежавају приступ појединим бирачким мјестима, те да проблем ствара и нестанак електричне енергије.
Због отежане коминикације ЦИК БиХ нема још потпуну информацију са свих бирачких мјеста.
Комисија је у сталној комуникацији са свим општинским/градским изборним комисијама са циљем праћења стања и адекватног и правовременог реаговања, истиче се у саопштењу.
Одзив бирача на редовним бирачким мјестима до 11.00 часова ЦИК ће саопштити у 12.00 часова.
Први прелиминарни резултати биће објављени вечерас у 23.00 часа на интернет страници www.izbori.ba.
