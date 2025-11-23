Дукић: Једно бирачко мјесто у Кнежеву недоступно због снијега

Извор:
На подручју општине Кнежево јутрос је на вријеме отворено 19 од 20 бирачких мјеста, а право гласа на пријевременим предсједничким изборима у Републици Српској има око 8.848 бирача, рекао је Срни предсједник Општинске изборне комисије (ОИК) Будимир Дукић.
"До једног бирачког мјеста покушавају да се пробију кроз снијег. Уколико то мјесто буде отворено у 8.00 или 9.00 часова, за толико времена ће се продужити гласање, ако га уопште успијемо отворити", рекао је Дукић.
Дукић је навео да је на подручју ове општине активан један мобилан тим, те да на четири бирачка мјеста у овој општини нема струје.
У Републици Српској данас се одржавају пријевремени предсједнички избори.
На гласачком листићу укупно је шест кандидата. Сва бирачка мјеста, њих 2.211 отварају се у 7.00 часова, а 1.264.364 бирача, колико их има право гласа, моћи ће да гласају до 19.00 часова када се бирачка мјеста затварају.
