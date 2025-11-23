Logo

Дукић: Једно бирачко мјесто у Кнежеву недоступно због снијега

Извор:

СРНА

23.11.2025

08:09

Коментари:

0
Дукић: Једно бирачко мјесто у Кнежеву недоступно због снијега
Фото: РТРС

На подручју општине Кнежево јутрос је на вријеме отворено 19 од 20 бирачких мјеста, а право гласа на пријевременим предсједничким изборима у Републици Српској има око 8.848 бирача, рекао је Срни предсједник Општинске изборне комисије (ОИК) Будимир Дукић.

"До једног бирачког мјеста покушавају да се пробију кроз снијег. Уколико то мјесто буде отворено у 8.00 или 9.00 часова, за толико времена ће се продужити гласање, ако га уопште успијемо отворити", рекао је Дукић.

Дукић је навео да је на подручју ове општине активан један мобилан тим, те да на четири бирачка мјеста у овој општини нема струје.

ILU-BEBA-140925

Друштво

У Српској рођене 23 бебе

У Републици Српској данас се одржавају пријевремени предсједнички избори.

На гласачком листићу укупно је шест кандидата. Сва бирачка мјеста, њих 2.211 отварају се у 7.00 часова, а 1.264.364 бирача, колико их има право гласа, моћи ће да гласају до 19.00 часова када се бирачка мјеста затварају.

Подијели:

Тагови:

Пријевремени избори 2025

Кнежево

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

У Српској рођене 23 бебе

Друштво

У Српској рођене 23 бебе

5 ч

0
Ево какво нас вријеме очекује током дана

Друштво

Ево какво нас вријеме очекује током дана

5 ч

0
Отворена бирачка мјеста у Српској: Почело гласање

Република Српска

Отворена бирачка мјеста у Српској: Почело гласање

5 ч

0
У Словенији данас референдум о потпомогнутом самоубиству

Регион

У Словенији данас референдум о потпомогнутом самоубиству

5 ч

0

Више из рубрике

Отворена бирачка мјеста у Српској: Почело гласање

Република Српска

Отворена бирачка мјеста у Српској: Почело гласање

5 ч

0
Отворена бирачка мјеста у Источном Сарајеву

Република Српска

Отворена бирачка мјеста у Источном Сарајеву

5 ч

0
МУП Српске издао важно саопштење грађанима

Република Српска

МУП Српске издао важно саопштење грађанима

6 ч

0
Грађани Српске на пријевременим изборима бирају предсједника

Република Српска

Грађани Српске на пријевременим изборима бирају предсједника

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

12

Сви магистрални и регионални путеви на подручју Сарајевско-романијске регије проходни

13

10

У току припреме за Путинову посјету Индији

13

08

Минић гласао у Шамцу

13

03

Обрадовић: Тражим нову хемију тима

13

01

Трагедија у БиХ: Мушкарац (33) погинуо у саобраћајној несрећи

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner