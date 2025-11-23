Грађани Српске на пријевременим изборима бирају предсједника

23.11.2025
07:00
Коментари:0
У Републици Српској данас се одржавају пријевремени предсједнички избори.
На гласачком листићу укупно је шест кандидата. Сва бирачка мјеста, њих 2.211 отварају се у седам часова.
Свијет
Држављанин БиХ убио супругу у хотелу
1.264.364 бирача колико их има право гласа, моћи ће да гласају до 19 часова када се бирачка мјеста затварају.
20 269 бирача гласа путем поште, а 258 бирача гласају у дипломатско-конзуларним представништвима БиХ у Минхену, Берлину, Бечу и Београду. За ове изборе Централна изборна комисија издвојила је више од 6 милиона марака.
Пријевремени предсједнички избори у Републици Српској одржавају се мање од годину дана прије Општих избора у БиХ.
Друштво
Срби данас славе чак 3 светитеља: Постоји само један обичај који се поштује вијековима
Подсјетимо, након што је политички монтираним процесом Суд БиХ провео самовољу нелегитимног Кристијана Шмита, а Централна изборна комисија одузела мандат од народа легитимно изабраног предсједника, изнуђено је да грађани Српске изађу на пријевремене изборе и бирају новог предсједника Републике.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму