Грађани Српске на пријевременим изборима бирају предсједника

23.11.2025

07:00

Грађани Српске на пријевременим изборима бирају предсједника
Фото: АТВ

У Републици Српској данас се одржавају пријевремени предсједнички избори.

На гласачком листићу укупно је шест кандидата. Сва бирачка мјеста, њих 2.211 отварају се у седам часова.

1.264.364 бирача колико их има право гласа, моћи ће да гласају до 19 часова када се бирачка мјеста затварају.

20 269 бирача гласа путем поште, а 258 бирача гласају у дипломатско-конзуларним представништвима БиХ у Минхену, Берлину, Бечу и Београду. За ове изборе Централна изборна комисија издвојила је више од 6 милиона марака.

Пријевремени предсједнички избори у Републици Српској одржавају се мање од годину дана прије Општих избора у БиХ.

Подсјетимо, након што је политички монтираним процесом Суд БиХ провео самовољу нелегитимног Кристијана Шмита, а Централна изборна комисија одузела мандат од народа легитимно изабраног предсједника, изнуђено је да грађани Српске изађу на пријевремене изборе и бирају новог предсједника Републике.

