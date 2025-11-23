Држављанин БиХ убио супругу у хотелу

Извор:
Агенције
23.11.2025
06:57
Коментари:0
Полиција Антверпена ухапсила је 46-годишњег мушкарца из Босне и Херцеговине под сумњом да је убио супругу у једном хотелу.
Како преносе белгијски медији, пролазници су у близни хотела Леонардо видјели дезоријентисаног човјека који им је рекао да позову полицију јер је “нешто страшно урадио својој супрузи”.
Друштво
Срби данас славе чак 3 светитеља: Постоји само један обичај који се поштује вијековима
„Један мушкарац је на улици пришао пролазницима и тражио да позову полицију. Рекао је да је нешто учинио својој партнерки“, изјавио је портпарол антверпенског тужилаштва Кристоф Аертс.
Полицајци су ушли у хотел, а убрзо за њима и хитна помоћ и спасилачка служба.
У хотелској соби полицајци су затекли тешко повријеђену жену стару 53 године. Хитне службе покушале су да је спасу, али је жртва преминула на лицу мјеста. Антверпенска полиција затекла је жртву у критичном стању. „Реанимација је одмах започета, али нажалост није успјела“, изјавио је Кристоф Аертс, портпарол тужилаштва у Антверпену. „Жртва је, нажалост, преминула.“
Осумњичени, 46-годишњи супруг жртве, Осман Х., поријеклом је из Босне и Херцеговине, пренос белгијски медији. Пар је био у браку већ неколико година, иако се посљедњих мјесеци говорило о проблемима у њиховом односу.
„Планирали су да заједно проведу ноћ у тој хотелској соби“, рекли су његови адвокати Цхантал Ван ден Босцх и Џон Тоен. „Тамо се нешто догодило, али за сада није потпуно јасно шта тачно. Он је тренутно у шоку и веома је емотиван “
Осман Х. је ухапшен и одведен на испитивање. „Тужилаштво је затражило истражног судију, који је дошао на лице мјеста како би од форензичара, судског љекара и истражитеља добио први извјештај о догађају и самој истрази“, додао је Кристоф Аертс.
Занимљивости
Шта вам звијезде превиђају за данас?
Осумњичени је изведен пред истражног судију, који је донио одлуку да га задржи у притвору због сумње на убиство. Сљедеће недјеље требао би да буде изведен пред судско вијеће, које ће одлучити о његовом даљем притвору. Истрагу у међувремену наставља локална криминалистичка полиција из Антверпена.
Према наводима тужилаштва, тачан узрок смрти још није познат. Аутопсија, која ће бити обављена током викенда, требала би да разјасни све недоумице.
Неколико хотелских гостију били су свједоци интервенције.
„Видјели смо двије екипе хитне помоћи, ватрогасце и полицију“, испричао је француски пар који је одсјео у хотелу. „Мислили смо да се догодила пљачка у објекту поред хотела, код Вестерн Унион-а.“
Рави и Бјорн, двојица пријатеља из Низоземске, који су око пола два ујутру стигли у хотел, такође су примијетили присуство хитних служби.
„Полицијско возило стајало је испред хотела“, рекли су. „Када смо хтјели да уђемо у лифт, полицајци су управо излазили из њега. Више од тога нисмо примјетили, све док јутрос нисмо прочитали чланак.“
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму