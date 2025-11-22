Дјевојчица (13) ухапшена због убиства жене

22.11.2025
20:12
Коментари:0
Дјевојчица (13) ухапшена је због сумње да је убила жену у Уједињеном Краљевству.
Како је полиција саопштила, тинејџерка је притворена након инцидента у Вилштиру, који се догодио у петак, 21. новембра 2025. године.
Полицајци су реаговали на пријаве о нереду у кући, а када су стигли, жена у педесетим годинама која је живјела на тој адреси није показивала знакове живота. На мјесту догађаја проглашена је мртвом, пише СкајЊуз.
Није било пријављених других повреда.
Детектив инспектор Даррен Амбросе из главног тима за истрагу криминала полиције Вилшира рекао је: "Ово је озбиљан инцидент у којем је, нажалост, жена преминула. Поставили смо кордон на адреси док се проводи истрага."
Потврдио је хапшење тинејџерке, те навео да других осумњичених нема.
Полиција је замолила људе да не нагађају о инциденту на интернету јер би то могло наштетити случају.
