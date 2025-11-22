Logo

Дјевојчица (13) ухапшена због убиства жене

22.11.2025

20:12

Коментари:

0
Lisice zatvor pritvor
Фото: Ron Lach/Pexels

Дјевојчица (13) ухапшена је због сумње да је убила жену у Уједињеном Краљевству.

Како је полиција саопштила, тинејџерка је притворена након инцидента у Вилштиру, који се догодио у петак, 21. новембра 2025. године.

Бањалука, вријеме, снијег

Друштво

Метеоролози најављују: Будите спремни, долази нагло

Полицајци су реаговали на пријаве о нереду у кући, а када су стигли, жена у педесетим годинама која је живјела на тој адреси није показивала знакове живота. На мјесту догађаја проглашена је мртвом, пише СкајЊуз.

Није било пријављених других повреда.

Детектив инспектор Даррен Амбросе из главног тима за истрагу криминала полиције Вилшира рекао је: "Ово је озбиљан инцидент у којем је, нажалост, жена преминула. Поставили смо кордон на адреси док се проводи истрага."

Потврдио је хапшење тинејџерке, те навео да других осумњичених нема.

64569abd5476b policija srbija

Хроника

Камере снимиле убиство Тадије Пантића

Полиција је замолила људе да не нагађају о инциденту на интернету јер би то могло наштетити случају.

Подијели:

Тагови:

Engleska

ubistvo

хапшење

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Пет комада одјеће које свака жена мора да има у ормару

Стил

Пет комада одјеће које свака жена мора да има у ормару

2 ч

0
Огласила се Електрокрајина: Сложена ситуација у више дијелова

Друштво

Огласила се Електрокрајина: Сложена ситуација у више дијелова

2 ч

1
Бришите их одмах: Ове апликације вам краду податке

Наука и технологија

Бришите их одмах: Ове апликације вам краду податке

3 ч

0
Заплијењен кокаин у Колумбији

Свијет

Колумбија заплијенила највећу количину кокаина у посљедњих десет година

3 ч

0

Више из рубрике

Заплијењен кокаин у Колумбији

Свијет

Колумбија заплијенила највећу количину кокаина у посљедњих десет година

3 ч

0
Трамп: Ово није коначна понуда Кијеву

Свијет

Трамп: Ово није коначна понуда Кијеву

3 ч

0
Масовна отмица ђака: Отето 315 ученика и наставника

Свијет

Масовна отмица ђака: Отето 315 ученика и наставника

3 ч

0
Пуцњава током паљења новогодишње јелке, има мртвих

Свијет

Пуцњава током паљења новогодишње јелке, има мртвих

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

16

ВИДЕО - Јолић за АТВ: Пут Невесиње - Гацко проходан, нема проблема

22

08

Издата потјерница за бившим сарадником Зеленског

21

59

Земљотрес у Бањалуци

21

47

Аутомобил након судара завршио у кружном току, има повријеђених

21

39

Као у хотелу: Овако изгледа ћелија у којој ће боравити Болсонаро

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner