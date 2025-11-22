Logo

Масовна отмица ђака: Отето 315 ученика и наставника

Извор:

РТС

22.11.2025

19:12

Коментари:

0
Масовна отмица ђака: Отето 315 ученика и наставника
Фото: Pixabay

Хришћанско удружење Нигерије саопштило је данас да је у нападу на католички интернат Света Марија у Папирију, на западу те земље, отето 315 ученика и наставника.

Вјерује се да је више од 300 дјеце и запослених отето је у петак из католичке школе у Нигерији, у једној од највећих масовних отмица забиљежених у тој земљи.

stuja-elektro-radovi

Економија

Електропривреда моли грађане: Циљ нам је...

Хришћанско удружење Нигерије (ЦАН) саопштило је данас да је у нападу на католички интернат Света Марија у Папирију, на западу те земље, отето 315 ученика и наставника, преноси Ројтерс.

У саопштењу се наводи да је, осим ученика и наставника за које се раније знало да су из интерната отети јуче, утврђено да је отето још 88 ученика који су покушали да побјегну.

- То сада износи 303 ученика и 12 наставника, чиме је укупан број отетих особа порастао на 315 - наводи се у саопштењу.

Отмица се догодила усред пораста напада наоружаних група и исламистичких побуњеника у Нигерији, која је под посебним притиском након што је предсједник САД Доналд Трамп овог мјесеца запријетио војном интервенцијом због односа према хришћанима.

Снијег

Бања Лука

Први снијег донио старе проблеме

Ако буде потврђен, ревидирани број отетих из школе премашиће број од 276 ученица које је 2014. године отела милитанта група Боко Харам у Чибоку.

Масовна отмица трећи је такав инцидент у Нигерији само током ове недјеље. У понедјељак је 25 ученица отето из интерната у држави Кеби, док је у сриједу 38 вјерника киднаповано током напада на цркву у држави Квара.

Високи званичник Стејт департмента САД изјавио је у четвртак да Сједињене Државе разматрају мјере као што су санкције и ангажовање Пентагона у области борбе против тероризма, као дио плана којим би се извршио притисак на нигеријску владу да боље заштити хришћанске заједнице и вјерске слободе.

Воз

Хроника

Воз ''покосио'' човјека, саобраћај обустављен

С друге стране, Нигерија тврди да су наводи о прогону хришћана погрешна интерпретација сложене безбједносне ситуације и да не узимају у обзир напоре које држава улаже у очување вјерских слобода.

Подијели:

Тагови:

Nigerija

otmica

đaci

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Детаљне инструкције: Како спријечити да вам цијеви заледе

Савјети

Детаљне инструкције: Како спријечити да вам цијеви заледе

33 мин

0
Шансе Звезде опале: Ово су пројекције за плеј-оф

Кошарка

Шансе Звезде опале: Ово су пројекције за плеј-оф

46 мин

0
Пуцњава током паљења новогодишње јелке, има мртвих

Свијет

Пуцњава током паљења новогодишње јелке, има мртвих

47 мин

0
Албанију погодиле јаке поплаве, погинула најмање једна особа

Регион

Албанију погодиле јаке поплаве, погинула најмање једна особа

57 мин

0

Више из рубрике

Пуцњава током паљења новогодишње јелке, има мртвих

Свијет

Пуцњава током паљења новогодишње јелке, има мртвих

47 мин

0
У ресторанима почели да наплаћују оно што не поједете: Гостима поручују да су бахати

Свијет

У ресторанима почели да наплаћују оно што не поједете: Гостима поручују да су бахати

1 ч

0
Скривао мртву мајку и три године примао њену пензију

Свијет

Скривао мртву мајку и три године примао њену пензију

2 ч

0
Лажни полицајци украли предмете у вриједности од 830.000 евра

Свијет

Лажни полицајци украли предмете у вриједности од 830.000 евра

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

22

Нови Нацрт закона о туризму регулисаће рад туристичких субјеката

19

21

Масовно тровање радница у фабрици, сумња се на једну ствар

19

15

Све спремно за пријевремене изборе

19

15

Нови Нацрт закона о туризму регулисаће рад туристичких субјекатa

19

12

Масовна отмица ђака: Отето 315 ученика и наставника

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner