Масовна отмица ђака: Отето 315 ученика и наставника

Извор:
РТС
22.11.2025
19:12
Коментари:0
Хришћанско удружење Нигерије саопштило је данас да је у нападу на католички интернат Света Марија у Папирију, на западу те земље, отето 315 ученика и наставника.
Вјерује се да је више од 300 дјеце и запослених отето је у петак из католичке школе у Нигерији, у једној од највећих масовних отмица забиљежених у тој земљи.
Економија
Електропривреда моли грађане: Циљ нам је...
Хришћанско удружење Нигерије (ЦАН) саопштило је данас да је у нападу на католички интернат Света Марија у Папирију, на западу те земље, отето 315 ученика и наставника, преноси Ројтерс.
У саопштењу се наводи да је, осим ученика и наставника за које се раније знало да су из интерната отети јуче, утврђено да је отето још 88 ученика који су покушали да побјегну.
- То сада износи 303 ученика и 12 наставника, чиме је укупан број отетих особа порастао на 315 - наводи се у саопштењу.
Отмица се догодила усред пораста напада наоружаних група и исламистичких побуњеника у Нигерији, која је под посебним притиском након што је предсједник САД Доналд Трамп овог мјесеца запријетио војном интервенцијом због односа према хришћанима.
Бања Лука
Први снијег донио старе проблеме
Ако буде потврђен, ревидирани број отетих из школе премашиће број од 276 ученица које је 2014. године отела милитанта група Боко Харам у Чибоку.
Масовна отмица трећи је такав инцидент у Нигерији само током ове недјеље. У понедјељак је 25 ученица отето из интерната у држави Кеби, док је у сриједу 38 вјерника киднаповано током напада на цркву у држави Квара.
Високи званичник Стејт департмента САД изјавио је у четвртак да Сједињене Државе разматрају мјере као што су санкције и ангажовање Пентагона у области борбе против тероризма, као дио плана којим би се извршио притисак на нигеријску владу да боље заштити хришћанске заједнице и вјерске слободе.
Хроника
Воз ''покосио'' човјека, саобраћај обустављен
С друге стране, Нигерија тврди да су наводи о прогону хришћана погрешна интерпретација сложене безбједносне ситуације и да не узимају у обзир напоре које држава улаже у очување вјерских слобода.
Свијет
47 мин0
Свијет
1 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Најновије
Најчитаније
19
22
19
21
19
15
19
15
19
12
Тренутно на програму