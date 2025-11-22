Воз ''покосио'' човјека, саобраћај обустављен

Несрећни случај догодио се данас око 17.15 часова када је воз налетио на човјека код Суботице, саопштио је Србија воз.

"Србијавоз” а.д. обавјештава кориснике услуга да је дана 22.11.2025. године,у 17:15 часова дошло до несрећног случаја", наводи се у саопштењу.

Воз који је из Београд пошао у 16:00 часова, приликом наиласка воза код Наумовићева налетио на НН лице.

На мјесту удеса МУП и Хитна помоћ.

"Воз који из Суботице полази у 18 сати неће саобраћати", саопштили су.