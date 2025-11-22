Logo

Воз ''покосио'' човјека, саобраћај обустављен

Извор:

Курир

22.11.2025

18:59

Коментари:

0
Фото: Unsplash

Несрећни случај догодио се данас око 17.15 часова када је воз налетио на човјека код Суботице, саопштио је Србија воз.

"Србијавоз” а.д. обавјештава кориснике услуга да је дана 22.11.2025. године,у 17:15 часова дошло до несрећног случаја", наводи се у саопштењу.

Снијег, Кнежево

Савјети

Детаљне инструкције: Како спријечити да вам цијеви заледе

Воз који је из Београд пошао у 16:00 часова, приликом наиласка воза код Наумовићева налетио на НН лице.

На мјесту удеса МУП и Хитна помоћ.

"Воз који из Суботице полази у 18 сати неће саобраћати", саопштили су.

