Албанију погодиле јаке поплаве, погинула најмање једна особа

Извор:

СРНА

22.11.2025

18:31

Коментари:

0
Најмање једно лице погинуло је у поплавама у Албанији које су изазвале јаке кише протеклих дана, саопштила је данас полиција.

Из полиције су прецизирали да је тијело седамдесетшестогодишње жене пронађено након што се ниво воде повукао у поплављеној југоисточној општини Девол, преноси АП.

Душица Рунић 1

Градови и општине

Рунић: Механизација на терену, чишћење путева према приоритетима

Поплаве су највише штете изазвале у руралним регијама на југу Албаније, а у селу Душар је 30 породица одсјечено од свијета јер су путеви непроходни због поплава.

Падавине су изазвале изливање ријека Вјоса и Семан, а према подацима Агенције за цивилну заштиту, под водом је око 220 хектара земљишта у сјеверозападном региону Лежа.

Постоји забринутост да би услови могли да се погоршају, јер се прогнозирају нове падавине у наредним данима.

Albanija

Поплаве

Коментари (0)
