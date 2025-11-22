Албанију погодиле јаке поплаве, погинула најмање једна особа

Извор:
22.11.2025
Најмање једно лице погинуло је у поплавама у Албанији које су изазвале јаке кише протеклих дана, саопштила је данас полиција.
Из полиције су прецизирали да је тијело седамдесетшестогодишње жене пронађено након што се ниво воде повукао у поплављеној југоисточној општини Девол, преноси АП.
Поплаве су највише штете изазвале у руралним регијама на југу Албаније, а у селу Душар је 30 породица одсјечено од свијета јер су путеви непроходни због поплава.
Падавине су изазвале изливање ријека Вјоса и Семан, а према подацима Агенције за цивилну заштиту, под водом је око 220 хектара земљишта у сјеверозападном региону Лежа.
Постоји забринутост да би услови могли да се погоршају, јер се прогнозирају нове падавине у наредним данима.
