Logo

Младић спасио жену која се бацила у набујалу Морачу

Извор:

СРНА

22.11.2025

11:12

Коментари:

0
Младић спасио жену која се бацила у набујалу Морачу

Двадесеттрогодишњи младић рано јутрос спасао је жену особу (38) из набујале Мораче, саопштено је из Управе полиције Црне Горе.

Жена је око 2.30 часова скочила с Везировог моста у центру Подгорице у тренутку када је младић пролази мостом.

Ауто

Ауто-мото

Шта све треба да имате од опреме у ауту зими

Из полиције су навели да је младић професионални спасилац и да је одмах скочио у набујалу ријеку када је видио да се жена бацила с моста.

Подијели:

Тагови:

Morača

Спасена жена

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Шта све треба да имате од опреме у ауту зими

Ауто-мото

Шта све треба да имате од опреме у ауту зими

4 ч

0
Отежано саобраћање на путу Теслић – Чечава због палог дрвета

Градови и општине

Отежано саобраћање на путу Теслић – Чечава због палог дрвета

4 ч

0
Потврђен први смртни случај изазван опасним вирусом

Здравље

Потврђен први смртни случај изазван опасним вирусом

4 ч

0
Из Хрватске у Ватикан стизали фалсификати о Степинцу

Регион

Из Хрватске у Ватикан стизали фалсификати о Степинцу

4 ч

0

Више из рубрике

Из Хрватске у Ватикан стизали фалсификати о Степинцу

Регион

Из Хрватске у Ватикан стизали фалсификати о Степинцу

4 ч

0
Одређен притвор двојици младића због пожара у загребачком Вјеснику

Регион

Одређен притвор двојици младића због пожара у загребачком Вјеснику

6 ч

0
На Томпсоновом концерту поново усташки поклич "за дом спремни"

Регион

На Томпсоновом концерту поново усташки поклич "за дом спремни"

7 ч

0
Пожар у Книну

Регион

Пожар у полицијској станици, дио града остао без струје

16 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

35

Ево када се очекује топљење снијега

15

27

Олујна бура рушила стабла у Ријеци, повријеђена Италијанка

15

25

Реља Поповић подигао Секу Алексић

15

23

МУП Српске издао двије наредбе и обавјештење за грађане

15

17

Убијен вођа навијача Партизана: Ове године већ два пута избјегао смрт

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner