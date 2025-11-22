Младић спасио жену која се бацила у набујалу Морачу

Извор:
СРНА
22.11.2025
11:12
Коментари:0
Двадесеттрогодишњи младић рано јутрос спасао је жену особу (38) из набујале Мораче, саопштено је из Управе полиције Црне Горе.
Жена је око 2.30 часова скочила с Везировог моста у центру Подгорице у тренутку када је младић пролази мостом.
Из полиције су навели да је младић професионални спасилац и да је одмах скочио у набујалу ријеку када је видио да се жена бацила с моста.
