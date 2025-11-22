Отежано саобраћање на путу Теслић – Чечава због палог дрвета

Извор:
АТВ
22.11.2025
10:56
На регионалном путу Теслић – Чечава саобраћај се одвија успорено, али је пут тренутно проходан.
Због временских услова, кретање возила је отежано дуж већег дијела трасе.
Према доступним информацијама, код Галамића моста саобраћај је дјелимично блокиран, јер је на коловоз пало дрво.
Возила веће висине су заустављена и чекају долазак надлежних служби које раде на уклањању дрвене масе и потпуној нормализацији саобраћаја.
Возачима се савјетује опрез и прилагођена брзина условима на путу.
