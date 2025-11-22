Logo

Отежано саобраћање на путу Теслић – Чечава због палог дрвета

АТВ

22.11.2025

10:56

Фото: Printscreen/Facebook/Čečava

На регионалном путу Теслић – Чечава саобраћај се одвија успорено, али је пут тренутно проходан.

Због временских услова, кретање возила је отежано дуж већег дијела трасе.

Према доступним информацијама, код Галамића моста саобраћај је дјелимично блокиран, јер је на коловоз пало дрво.

Doktor

Здравље

Потврђен први смртни случај изазван опасним вирусом

Возила веће висине су заустављена и чекају долазак надлежних служби које раде на уклањању дрвене масе и потпуној нормализацији саобраћаја.

Возачима се савјетује опрез и прилагођена брзина условима на путу.

