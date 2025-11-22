Кварови на електромрежи у Новом Граду

Извор:
У Новом Граду, гдје је висина снијега јутрос седам центиметара, пријављени су кварови на електромрежи, а зимске службе су на терену.
Због квара без напајања електричном енергијом су далеководи Дубовил, Долина Јапре и Велкић брдо, речено је Срни у локалном Центру за обавјештавање.
Осим тога, има пријављених кварова и на нисконапонској мрежи.
Директор Комуналног предузећа "Комус" Зоран Мијатовић рекао је да је у току чишћење градских улица и да ће се током дана радити у градском дијелу и приградским насељима.
Из предузећа "Гачић интеркоп" речено је да је јуче посут абразивни материјал, а да је јутрос почело чишћење локалних категорисаних путева.
Планирано је да за чишћење локалних некатегорисаних путева општина обезбиједи погонско гориво власницима трактора који обављају овај посао.
Предузеће "Приједорпутеви" од јуче чисти магистралне и регионалне путеве.
