Пуштен у саобраћај дио брзе саобраћајнице Клашнице-Бањалука

Извор:
АТВ
21.11.2025
19:13
Коментари:0
Због специфичности врсте асфалта који не дозвољава рад испод 10 степени, отворен је један дио реконструисаног дијела брзе цесте, али радови ће се наставити чим вријеме дозволи, поручено је из Путева Српске.
"Ради се о најпрометнијој дионици магистралног пута, гдје имамо просјечно дневни саобраћај од 20 000 возила. Радове планирамо да завршимо до половине наредне године иако је рок 18 мјесеци, али ћемо ми чим вријеме дозволи да наставимо са радовима", вршилац дужности директора „Путеви Републике Српске“ Мирослав Јанковић.
"Морам да кажем да је ово од значаја и за Лакташе и Републике Српске. Због фреквенције у овим моментима, се ради и надвожњак код НИС петрола који је јако битан за мјесну заједницу Трн", објаснио је градоначелник Лакташа Мирослав Бојић.
Путна инфраструктура важна је за развој привредне активности Републике Српске па ће у наредној години за реконструкцију и изградњу путева у Српској бити издвојено 100 милиона КМ.
"Ово је једна од најфреквентнијих дионица јер прилази главном граду Републике Српске. Кад смо се одлучивали да ово урадимо и обезбјеђивали новац да се ово без престанка заврши. Имали смо пуно оптимизма и сад могу да кажем да кад гледам ову траку на овај начин како је урађена да смо били у праву да реконструишемо овај пут који је на неки начин и огледало", рекао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.
"Ово је само увод за оно што нас чека од прољећа. Радићемо рехабилитацију преко 300 КМ регионалних и магистралних путева, радићемо преко 35 КМ обилазница са свим пројектима. Република Српска ће наредне године бити једно велико градилиште", најавио је премијер Владе Републике Српске Саво Минић.
Реконструкција прве дионице почела је 11. октобра ове године. Финална дужина цијеле дионице у оба смјера износи 26 километара а инвестиција је вриједна 12 милиона КМ коју у потпуности финансира предузеће Путеви Републике Српске.
Градови и општине
1 д0
Градови и општине
1 д0
Градови и општине
2 д0
Градови и општине
2 д1
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму