Служењем парастоса у Храму Рођења Пресвете Богородице и полагањем вијенаца у спомен-соби, у Кнежеву је јуче, 19.11.2025. године, обиљежен Дан оснивања 122. пјешадијске бригаде Војске Републике Српске.
Пјешадијска бригада Војске Републике Српске формирана је и постројена у Раковачким Барама у Бањалуци 19.11.1991. године. Тај дан се узима као званичан Дан оснивања ове бригаде.
Подсјећајући на историјске чињенице о формирању, организацији, батаљонском саставу, као и командантима бригаде и батаљона, те на кључни значај борбених дејстава која је бригада изводила, предсједник Општинске борачке организације Кнежево, Мирко Свјетлановић, истакао је да Република Српска никада не смије заборавити српске борце који су дали своје животе за Српску, а посебно оне са подручја општине Кнежево.
Пјешадијска бригада је својим борбеним дејствима на славонском, влашичком, орашком, брчанском, добојском, маглајском, кнежевском, которварошком, гламочком, бихаћком и тешањском ратишту, као и у зони одговорности Сарајевско-романијског корпуса Војске Републике Српске, одиграла кључну улогу, подсјетили су команданти бригаде и старјешине.
Свјетлановић је у свом обраћању навео да је бригада имала 341 погинулог борца, укључујући и погинуле борце 122. лакопјешадијског батаљона. У бригади је било 2.598 бораца, а кроз њу је прошло око 5.000 припадника.
Евоцирајући успомене из ратних дана, обиљежавању Дана 122. пјешадијске бригаде присуствовали су борци, командни кадар, породице погинулих бораца, командант пуковник Јанко Тривић, начелници бригаде, професор Слободан Жупљанин, Вуковић Горан – члан Предсједништва БОРС-а и предсједник Фондације „Помоћ“, затим представници општинских борачких организација Котор Варош, Челинац, Теслић и Кнежево, као и удружења проистекла из Одбрамбено-отаџбинског рата. Присутни су били и представници Часног Крста Вујиновићи–Имљани, представници 16. Крајишке моторизоване бригаде, 2. Крајишке бригаде, начелник општине Кнежево са сарадницима.
Генерални спонзор прославе била је Општина Кнежево – Кабинет начелника.
Парастос је служио свештеник Станко Лакетић, а организатор прославе била је Општинска борачка организација Кнежево.
„Хвала свима на великом одзиву. Видимо се, ако Бог да, и догодине,“ поручио је на крају господин Свјетлановић.
Тренутно на програму