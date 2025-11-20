Logo
Обиљежен Дан оснивања 122. пјешадијске бригаде

Извор:

АТВ

20.11.2025

13:47

Коментари:

0
Фото: Уступљена фотографија

Служењем парастоса у Храму Рођења Пресвете Богородице и полагањем вијенаца у спомен-соби, у Кнежеву је јуче, 19.11.2025. године, обиљежен Дан оснивања 122. пјешадијске бригаде Војске Републике Српске.

Пјешадијска бригада Војске Републике Српске формирана је и постројена у Раковачким Барама у Бањалуци 19.11.1991. године. Тај дан се узима као званичан Дан оснивања ове бригаде.

Подсјећајући на историјске чињенице о формирању, организацији, батаљонском саставу, као и командантима бригаде и батаљона, те на кључни значај борбених дејстава која је бригада изводила, предсједник Општинске борачке организације Кнежево, Мирко Свјетлановић, истакао је да Република Српска никада не смије заборавити српске борце који су дали своје животе за Српску, а посебно оне са подручја општине Кнежево.

Пјешадијска бригада је својим борбеним дејствима на славонском, влашичком, орашком, брчанском, добојском, маглајском, кнежевском, которварошком, гламочком, бихаћком и тешањском ратишту, као и у зони одговорности Сарајевско-романијског корпуса Војске Републике Српске, одиграла кључну улогу, подсјетили су команданти бригаде и старјешине.

брод торпедо

Свијет

НАТО испалио торпедо: Погођен брод, објављен драматичан снимак

Свјетлановић је у свом обраћању навео да је бригада имала 341 погинулог борца, укључујући и погинуле борце 122. лакопјешадијског батаљона. У бригади је било 2.598 бораца, а кроз њу је прошло око 5.000 припадника.

Евоцирајући успомене из ратних дана, обиљежавању Дана 122. пјешадијске бригаде присуствовали су борци, командни кадар, породице погинулих бораца, командант пуковник Јанко Тривић, начелници бригаде, професор Слободан Жупљанин, Вуковић Горан – члан Предсједништва БОРС-а и предсједник Фондације „Помоћ“, затим представници општинских борачких организација Котор Варош, Челинац, Теслић и Кнежево, као и удружења проистекла из Одбрамбено-отаџбинског рата. Присутни су били и представници Часног Крста Вујиновићи–Имљани, представници 16. Крајишке моторизоване бригаде, 2. Крајишке бригаде, начелник општине Кнежево са сарадницима.

Генерални спонзор прославе била је Општина Кнежево – Кабинет начелника.

Парастос је служио свештеник Станко Лакетић, а организатор прославе била је Општинска борачка организација Кнежево.

„Хвала свима на великом одзиву. Видимо се, ако Бог да, и догодине,“ поручио је на крају господин Свјетлановић.

borci

Кнежево

  • Најновије

  • Најчитаније

16

02

Пијана мајка насрнула ножем на сина (24)

15

58

Завршени радови на писти Аеродрома Бањалука вриједни милион КМ

15

55

Делегати подржали хитну процедуру за расправу о буџету

15

54

Теолог открио да ли се спрема жито за Аранђеловдан

15

47

Овај обичај обавезно треба испоштовати прије ноћ уочи Аранђеловдана

