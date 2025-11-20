Чабрићева: Вратити се здравој комуникацији са дјецом

Извор:
20.11.2025
Министар породице, омладине и спорта Републике Српске Селма Чабрић изјавила је да се у данашњем ужурбаном начину живота потребно вратити здравој комуникацији са дјецом, те их тако охрабрити да износе ставове и на тај начин развију самопоуздање.
Чабрићева је, уочи панел-дискусије о правима дјеце, рекла новинарима у Бањалуци, да ресорно министарство низом активности жели направити "дјечији парламент" како би се у разговору са дјецом чули њихови проблеми.
Она је указала да је на одраслима и носиоцима функција да то каналишу на прави начин и преточе у законска рјешења, те истакла да су телефон и друштвене мреже највећи изазови.
Омбудсман за дјецу Републике Српске Гордана Рајић истакла је да су права дјеце обавеза свих и заједничка одговорност.
Она је нагласила да дјеца имају право да учествују у доношењу свих одлука које их се тичу, а обавеза одраслих је да им то омогуће у складу са њиховим узрастом и зрелошћу.
"Не мислимо да терет одговорности треба пребацивати на дјецу, али нам је важно да из њиховог угла чујемо како доживљавају неки проблем и пронађемо рјешења која ће бити прилагођена њима", рекла је Рајићева.
Она је истакла да Република Српска и њене институције настоје да буду у корак са свјетским трендовима и да се законска регулатива стално унапређује.
"Имамо континуитет у заштити дјечијих права, али увијек има простора за додатно напредовање", рекла је Рајићева.
Министарство породице, омладине и спорта и Омбудсман за дјецу Републике Српске организовали су данас у Бањалуци панел дискусију "Права дјетета - глас дјеце и улога одраслих" усмјерену на подстицање сарадње између дјеце и одраслих у систему заштите дјеце, те на развијање културе слушања и уважавања дјечијег гласа.
