Јелена Розга обновила везу са 11 година млађим, сином познатог музичког продуцента

20.11.2025
12:22
Коментари:0
Хрватска пјевачица Јелена Розга прије више од годину дана обновила је љубавну везу са 11 година млађим Иваном Хуљићем, сином познатог хрватског музичара Тончија Хуљића.
Како су многи писали на мрежама да је разлика од 11 година готово непримјетна међу њима, а Јелена је открила да је једна од ствари која је заслужна за то да изгледа као дјевојчица, избјегавање алкохола.
''Моји проблеми са штитном жлијездом не дају ни да се угојим ни пола килограма, али на то утичу и генетика и то што живим поред мора. Штитна жлијезда ме понекад баш зеза, али генерално се добро осјећам. Не дам се ја, само осмијех на лице и позитива'', рекла је Розга, па је додала:
Градови и општине
Јелена Розга ће пјевати за дочек Нове године у Сарајеву
– Волим медитеранску храну, лаганију исхрану, која садржи доста воћа, поврћа и рибе. Зими обожавам да једем печено кестење. Много спавам, никада не пијем алкохол – не знам каквог је укуса вино и остала алкохолна пића.
Додаје да најчешће пије воду, те да је прије неколико година избацила и газиране сокове, како каже првенствено због срца и штитне жлијезде, преноси Блиц.
Сцена
5 ч0
Сцена
7 ч0
Сцена
17 ч0
Сцена
1 д0
Најновије
Најчитаније
16
02
15
58
15
55
15
54
15
47
Тренутно на програму