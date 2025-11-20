Logo
Large banner

Јелена Розга обновила везу са 11 година млађим, сином познатог музичког продуцента

20.11.2025

12:22

Коментари:

0
Јелена Розга обновила везу са 11 година млађим, сином познатог музичког продуцента

Хрватска пјевачица Јелена Розга прије више од годину дана обновила је љубавну везу са 11 година млађим Иваном Хуљићем, сином познатог хрватског музичара Тончија Хуљића.

Како су многи писали на мрежама да је разлика од 11 година готово непримјетна међу њима, а Јелена је открила да је једна од ствари која је заслужна за то да изгледа као дјевојчица, избјегавање алкохола.

''Моји проблеми са штитном жлијездом не дају ни да се угојим ни пола килограма, али на то утичу и генетика и то што живим поред мора. Штитна жлијезда ме понекад баш зеза, али генерално се добро осјећам. Не дам се ја, само осмијех на лице и позитива'', рекла је Розга, па је додала:

Jelena Rozga

Градови и општине

Јелена Розга ће пјевати за дочек Нове године у Сарајеву

– Волим медитеранску храну, лаганију исхрану, која садржи доста воћа, поврћа и рибе. Зими обожавам да једем печено кестење. Много спавам, никада не пијем алкохол – не знам каквог је укуса вино и остала алкохолна пића.

Додаје да најчешће пије воду, те да је прије неколико година избацила и газиране сокове, како каже првенствено због срца и штитне жлијезде, преноси Блиц.

Подијели:

Тагови:

Jelena Rozga

Tonči Huljić

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Контроверзни Бијељинац платио Розги 25.000€ да му пјева сат времена

Сцена

Контроверзни Бијељинац платио Розги 25.000€ да му пјева сат времена

1 мј

0
Све ме боли од туге: Јелена Розга објавила тужне вијести

Сцена

Све ме боли од туге: Јелена Розга објавила тужне вијести

1 мј

0
Јелена Розга проговорила о проблемима са здрављем

Сцена

Јелена Розга проговорила о проблемима са здрављем

3 мј

0
Јелена Розга (47) запалила Црну Гору: Да ли је могуће да жена не стари?

Сцена

Јелена Розга (47) запалила Црну Гору: Да ли је могуће да жена не стари?

3 мј

0

Више из рубрике

Ово је истина која се крије иза најтужнијих пјесама пјевачке легенде, једна је посебно потресна

Сцена

Ово је истина која се крије иза најтужнијих пјесама пјевачке легенде, једна је посебно потресна

5 ч

0
За њу кажу да је најљепша жена на Балкану, а сама је

Сцена

За њу кажу да је најљепша жена на Балкану, а сама је

7 ч

0
Saša Matić

Сцена

Саша Матић одбио пјесму Бубе и Јале: "Звучао сам криминално, то нисам био ја"

17 ч

0
Милица Тодоровић запјевала на слављу у поодмаклој трудноћи

Сцена

Милица Тодоровић запјевала на слављу у поодмаклој трудноћи

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

02

Пијана мајка насрнула ножем на сина (24)

15

58

Завршени радови на писти Аеродрома Бањалука вриједни милион КМ

15

55

Делегати подржали хитну процедуру за расправу о буџету

15

54

Теолог открио да ли се спрема жито за Аранђеловдан

15

47

Овај обичај обавезно треба испоштовати прије ноћ уочи Аранђеловдана

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner