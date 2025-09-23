Све ме боли од туге: Јелена Розга објавила тужне вијести

Извор:
23.09.2025
Пјевачица Јелена Розга објавила је на Инстаграму да ју је задесио тужан догађај.
Како је обавијестила пратиоце, угинуо је њен вољени пас Ринго Стар, који је био уз њу више од 10 година.
Од кућног љубимца се опростила дирљивим ријечима, те је објавила и низ њихових фотографија.
"Златни мој дјечаче... Те хладне зиме 2012. у Сплиту, отишла сам изабрати псића. У тој корпици са својом браћом и сестрама био си најупорнији и скочио ми у руке. Нисам изабрала ја тебе, већ ти мене. Рингићу мој. Промијенио си ми живот, обогатио га и увијек ме дочекивао срећан, махао репићем и давао ми љубав и гомилу пољубаца...", написала је Розга.
Пјевачица је рекла како се њен љубимац посљедњих мјесец дана борио за живот, али је на крају мирно заспао у свом дому.
"Заспао си тамо гдје највише волиш - у свом дому, у мом наручју, љубећи ме. Моја највећа љубави, сада трчи весео... Једи шта год пожелиш, нађи добру екипу и буди добар дјечак према свима како сам те научила, али не заборави да си увијек и заувијек само мој. Фалиш ми, све ме боли од туге... Заувијек си мој предивни златни дјечак. Волим те, Р", поручила је Розга.
