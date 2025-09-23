Пјевачица открила нове детаље о здравственом стању Халида Бешлића

Извор:
Пјевач Халид Бешлић се тренутно налази на Онкологији, а сада је Вики Миљковић, која је његова дугогодишња пријатељица, открила како се он осјећа.
- Био је добро када сам се посљедњи пут чула са њим. Имам аудиције у Сарајеву 30. септембра па ћу му сигурно отићи у посјету - рекла је Вики.
Подсјетимо, Осман Хаџић је за Телеграф рекао у каквом је стању Халид Бешлић, с обзиром да га је прије пар дана посјетио.
- Прије два дана сам био код њега, око 2,3 сата провели заједно. Халид све то добро подноси. Апсолутно по његовом говору и понашању, а и изгледу не би се рекло да је он нешто болестан, тако да је јако добар, ментално је јак. Свјетсан је да је ситуација озбиљна, али се добро носи с тим - рекао је Осман за Телеграф, па додао:
- Па и ми смо.. рекли су љекари да до краја мјесеца држи све на "стенд бају" да би имао неке конкретне резултате и стање.
Како је навео, Халиду су љекари за наредних мјесец дана забранили да ради, како би знала тачне резултате и прогнозе.
- Он ми је рекао да и Нову годину што има договорену у Сарајеву да ће до краја мјесеца знати све о стању. Једино смо о томе причали. Он не изгледа као да је болестан, апсолутно је као и прије ове ситуације сада. Да га човјек сретне негдје на улици не би помислио да је болестан - истако је Осман за Телеграф.
