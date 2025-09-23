Млади мотоциклиста преминуо на УКЦ-у након два дана борбе

Извор:
Двадесетогодишњи мотоциклиста С.Г. преминуо је од задобијених повреда након тешке саобраћајне несреће која се догодила у Агићима код Дервенте, потврђено је из УКЦ-а Републике Српске.
Пацијент је био хоспитализован у Клиници за анестезију и интензивно лијечење УКЦ Републике Српске и поред свих напора медицинског особља да му спасу живот, преминуо је јутрос у 03.43 сати, речено је за "Провјерено.инфо".
Подсјетимо, незгода се догодила у недјељу у 16.15 часова када су се сударили мотоциклиста и "пежо" који је возио Д.Х. из Шамца.
Увиђај су извршили припадници Полицијске станице Дервента.
