Млади мотоциклиста преминуо на УКЦ-у након два дана борбе

Провјерено.инфо

23.09.2025

17:03

Млади мотоциклиста преминуо на УКЦ-у након два дана борбе
Фото: Screenshot

Двадесетогодишњи мотоциклиста С.Г. преминуо је од задобијених повреда након тешке саобраћајне несреће која се догодила у Агићима код Дервенте, потврђено је из УКЦ-а Републике Српске.

Пацијент је био хоспитализован у Клиници за анестезију и интензивно лијечење УКЦ Републике Српске и поред свих напора медицинског особља да му спасу живот, преминуо је јутрос у 03.43 сати, речено је за "Провјерено.инфо".

Подсјетимо, незгода се догодила у недјељу у 16.15 часова када су се сударили мотоциклиста и "пежо" који је возио Д.Х. из Шамца.

Увиђај су извршили припадници Полицијске станице Дервента.

несрећа

Саобраћајна несрећа

Дервента

УКЦ Републике Српске

