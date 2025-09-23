Драма у БиХ: Покушали украсти краве усред ноћи, сијевали ножеви

Извор:
У мјесту Прибеља код Гламоча одиграла се права драма када су крадљивци покушали украсти стоку усред ноћи.
Полицијску станицу Гламоч 19. септембра пола сата послије поноћи назвао је М. С. (49) из Ливна, настањен у Гламочу, који је пријавио да је у мјесту Прибеља у покушају крађе стоке - крава, затекао двије непознате особе, од којих је једна побјегла у непознатом смјеру, а другу је успио савладати и задржати.
Припадници ПС Гламоч изашли су на мјесто догађаја, гдје су затекли пријавитеља, његовог брата и пријављеног М.Ш. (44) из Високог, те су са свима обавили разговор, потврдио је за Херцеговина.инфо портпарол Министарства унутрашњих послова Ливањског кантона Славко Кришто.
У разговору М.С. је изјавио да је у покушају крађе стоке затекао двије особе, од којих је једна побјегла, док је друга - пријављени М.Ш. - извадио нож и покушао га напасти.
Додао је да се успио обранити, савладати га и одузети му нож, који је потом предао полицајцима.
По наредби дежурног тужитеља Тужилаштва у Ливну, М.Ш. је ухапшен и предан Полицијској управи Ливно, гдје је испитан у својству осумњиченог за кривично дјело разбојничка крађа.
Након завршетка криминалистичке обраде, по наредби тужиоца предан је Судској полицији на даље поступање, односно Тужилаштву. Према доступним информацијама, осумњиченом је одређен истражни притвор у Мостару.
