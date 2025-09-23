Logo

Драма у БиХ: Покушали украсти краве усред ноћи, сијевали ножеви

Драма у БиХ: Покушали украсти краве усред ноћи, сијевали ножеви
Фото: Pexel/Leah Newhouse

У мјесту Прибеља код Гламоча одиграла се права драма када су крадљивци покушали украсти стоку усред ноћи.

Полицијску станицу Гламоч 19. септембра пола сата послије поноћи назвао је М. С. (49) из Ливна, настањен у Гламочу, који је пријавио да је у мјесту Прибеља у покушају крађе стоке - крава, затекао двије непознате особе, од којих је једна побјегла у непознатом смјеру, а другу је успио савладати и задржати.

policija njemacka

Свијет

Силовао дјевојку (20) у љетовалишту: Полиција трага за нападачем, пронађена његова папуча

Припадници ПС Гламоч изашли су на мјесто догађаја, гдје су затекли пријавитеља, његовог брата и пријављеног М.Ш. (44) из Високог, те су са свима обавили разговор, потврдио је за Херцеговина.инфо портпарол Министарства унутрашњих послова Ливањског кантона Славко Кришто.

У разговору М.С. је изјавио да је у покушају крађе стоке затекао двије особе, од којих је једна побјегла, док је друга - пријављени М.Ш. - извадио нож и покушао га напасти.

Додао је да се успио обранити, савладати га и одузети му нож, који је потом предао полицајцима.

кафа, Бразил

Србија

Старица тровала мушкарце да би им узела новац

По наредби дежурног тужитеља Тужилаштва у Ливну, М.Ш. је ухапшен и предан Полицијској управи Ливно, гдје је испитан у својству осумњиченог за кривично дјело разбојничка крађа.

Након завршетка криминалистичке обраде, по наредби тужиоца предан је Судској полицији на даље поступање, односно Тужилаштву. Према доступним информацијама, осумњиченом је одређен истражни притвор у Мостару.

