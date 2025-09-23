Logo

Реакција овог пса на рођенданску торту је нестварна, снимак преплавио друштвене мреже

Извор:

Информер

23.09.2025

16:31

Коментари:

0
Фото: Pexels

Једна породица ријешила је да свом псу први пут приреди рођенданску прославу уз посебну торту, а реакција љубимца ганула је и њих и публику на мрежама.

У посљедње вријеме све је популарније прављење посластица намијењених искључиво псима, како би и они имали свој тренутак славља – наравно, са састојцима који су безбједни за њих.

Међутим, овај гест није био само симпатичан, већ и дирљив.

Снимак који се појавио на интернету приказује пса како са невјерицом посматра торту и свјећице, док му реп не престаје да се помјера од среће.

У тренутку када укућани започињу пјесму и аплаудирају, емоције га потпуно преплављују, почиње да дрхти, цвили од узбуђења и као да му се очи пуне сузама.

Утисак који је пас оставио био је толико снажан да су људи затрпали објаву порукама.

Неки су писали да се чинило као да се пас захваљује, други су му пожељели срећан рођендан и поручили да је заслужио сваки залогај торте.

Било је и оних који су признали да плачу док гледају снимак, а готово сви су се сложили да ништа не показује чисту љубав као овакви тренуци.

Овај видео се издвојио међу бројним садржајима на мрежама, јер не приказује само забаван тренутак, већ подсјећа колико су пси осјетљиви, привржени и захвални. И колико им ситнице значе када долазе од оних које воле.

(информер)

