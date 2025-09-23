Logo

Рођени у овом знаку су прави срећници: У наредних 12 мјесеци имаће живот из снова

Крстарица

23.09.2025

Радост срећа дјевојка море
Фото: Jill Wellington/Pexels

Ако сте рођени у знаку Шкорпије, припремите се – наредних 12 мјесеци биће као да сте коначно скинули окове. Све оно што сте годинама градили у тишини, сада излази на свјетло дана. И не само да ће се видјети – биће награђено.

Финансијска снага из сјенке

Шкорпије не јуре новац – оне га привлаче. Ове године, то ће бити више него очигледно. Могући су неочекивани приходи, насљедства, инвестиције које коначно дају плодове. Ако сте размишљали о промјени посла, покретању бизниса или улагању – сада је прави тренутак. Ваша интуиција је непогрешива.

Sergej Lavrov

Свијет

Лавров: Кијев подигао неонацизам на ниво државне политике

Успјех који не тражи аплауз, али га добија

Шкорпије не воле да се хвале, али ове године ће их други хвалити. Ваш рад, труд и посвећеност биће препознати. Могуће су понуде које мијењају ток каријере, позиви изненађења, па чак и шанса да се ваш таленат види на великој сцени. Не одбијајте прилике – чак и ако дјелују застрашујуће.

Љубав која лијечи

За Шкорпије, љубав није игра – то је дубока повезаност. Ове године, долази особа која разумије вашу тишину, вашу снагу и ваше ране. Ако сте већ у вези, очекујте дубљу блискост, искрене разговоре и заједничке одлуке које мијењају живот. Породични односи се такође поправљају – вријеме је за помирења.

Новак Ђоковић

Тенис

Пала одлука: Ђоковић игра на мастерсу у Шангају

Практични савјети за Шкорпије

– Вјерујте својој интуицији – она зна више него што мислите.

– Не потцјењујте мале кораке – они воде ка великим промјенама.

– Ослободите се старих образаца – вријеме је за нову верзију себе.

– Не заборавите на тијело – физичка снага прати емоционалну стабилност.

Ова година није само добра – она је трансформативна. Шкорпије, вријеме је да престанете да се кријете. Свијет вас чека.

Хороскоп

