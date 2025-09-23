Рођени у овом знаку су прави срећници: У наредних 12 мјесеци имаће живот из снова

Извор:
Крстарица
23.09.2025
Ако сте рођени у знаку Шкорпије, припремите се – наредних 12 мјесеци биће као да сте коначно скинули окове. Све оно што сте годинама градили у тишини, сада излази на свјетло дана. И не само да ће се видјети – биће награђено.
Шкорпије не јуре новац – оне га привлаче. Ове године, то ће бити више него очигледно. Могући су неочекивани приходи, насљедства, инвестиције које коначно дају плодове. Ако сте размишљали о промјени посла, покретању бизниса или улагању – сада је прави тренутак. Ваша интуиција је непогрешива.
Шкорпије не воле да се хвале, али ове године ће их други хвалити. Ваш рад, труд и посвећеност биће препознати. Могуће су понуде које мијењају ток каријере, позиви изненађења, па чак и шанса да се ваш таленат види на великој сцени. Не одбијајте прилике – чак и ако дјелују застрашујуће.
За Шкорпије, љубав није игра – то је дубока повезаност. Ове године, долази особа која разумије вашу тишину, вашу снагу и ваше ране. Ако сте већ у вези, очекујте дубљу блискост, искрене разговоре и заједничке одлуке које мијењају живот. Породични односи се такође поправљају – вријеме је за помирења.
– Вјерујте својој интуицији – она зна више него што мислите.
– Не потцјењујте мале кораке – они воде ка великим промјенама.
– Ослободите се старих образаца – вријеме је за нову верзију себе.
– Не заборавите на тијело – физичка снага прати емоционалну стабилност.
Ова година није само добра – она је трансформативна. Шкорпије, вријеме је да престанете да се кријете. Свијет вас чека.
