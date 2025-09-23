Logo

Пала одлука: Ђоковић игра на мастерсу у Шангају

Извор:

Танјуг

23.09.2025

15:10

Пала одлука: Ђоковић игра на мастерсу у Шангају
Фото: Танјуг/АП

Српски тенисер Новак Ђоковић играће на мастерсу у Шангају, потврдили су данас организатори турнира.

Како је саопштено, четвороструки освајач мастерса у Кини и прошлогодишњи финалиста играће на турниру који почиње 1. октобра, а завршава се 12. октобра.

Ђоковић је претходни меч ове сезоне одиграо у полуфиналу Ју-Ес опена, када га је побиједио Шпанац Карлос Алкараз.

Тагови:

Новак Ђоковић

Masters u Šangaju

