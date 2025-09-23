Одлазак "тениског оца" Новака Ђоковића: Шта је Пилић значио Нолету?

23.09.2025
Никола Пилић умро је у 86. години. Тренерски врх преминуо је у 86. години а у свијету ће остати упамћен као један од најзаслужнијих за то што је Новак Ђоковић постао најбољи тенисер икада. Ноле је код њега у тениској академији у Минхену тренирао када је имао 14 година, па га српски ас сматра и тениским оцем, овако је увијек говорио о њему. Он је о Пилићу посебно емотивно говорио на премијери филма у Београду.
- Сјор Нико. Мој тениски отац. Ментор. Човек који је несебично делио сво знање и искуство о тенису и животу са мном. Прељубазна Никијева жена Мија и Ники су ме примили оберучке у своју тениску академију у Немачкој и односили се према мени као према свом детету. Моји родитељи и нас три брата ћемо увек то памтити. Никијева страст према тенису је изванредна и инспирише - рекао је својевремено Новак Ђоковић, па додао:
- Имао је једну од најбољих тениских академија у Европи у којој су стасавали великани попут Бекера, Штиха, Иванишевића.. Па добро, и ја сам ту био. Вечно сам захвалан Мији и Никију на свему што су урадили за мене и моју фамилију.
Када га је први пут видио на терену запазио је огроман потенцијал и одмах знао да ће бити велики играч, али вјероватно нико није могао да претпостави да ће постати већи од самог тениса. Имао је Ноле 14 година када је почео да ради са Пилићем, а Хрват је открио како је Новак добио прилику да се такмичи на Фјучерсу у Београду, одакле су почели феноменални резултати.
- Знао сам да ће бити врхунски играч још када је имао 15 година. Ја сам Душана Орландића ухватио у Будви и рекао му "Слушај Дуле, имам једног малог Србина који игра јако добро, требају ми четири вајлд карте за фјучерс у Београду".
Водио сам га тамо, није чак ни имао пуних 17 година. Тада је освојио 24 АТП поена. Видио сам код њега ствари које добро функционишу, чим је дошао да тренира на моју академију. Он је нешто што се рађа једном у 100 година истакао је Пилић.
