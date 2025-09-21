Тејлор Фриц разбио Карлоса Алкараза

21.09.2025
10:28
Коментари:0
Амерички тенисер Тејлор Фриц побиједио је Шпанца Карлоса Алкараза 6:3, 6:2 на Лејвер купу, који се одржава у Сан Франциску.
Фриц наступа за Тим свијета, док је Алкараз члан Тима Европе. Аргентинац Франсиско Серундоло из Тима свијета је претходно савладао члана Тима Европе Данца Холгера Рунеа 6:3, 7:6 (7:5), док је Аустралијанац Алекс де Минор побиједио Нијемца Александра Зверева 6:1, 6:4. Дубл Тима свијета, који су чинили Алекс де Минор и Алекс Микелсен, побиједио је потом Каспера Руда и Холгера Рунеа, који су наступили за Тим Европе, резултатом 6:3, 6:4.
Тим свијета тренутно води 9:3 против Тима Европе. Први Лејвер куп одржан је 2017. године у Прагу, преноси Танјуг.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму