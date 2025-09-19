Logo

Сабаленка објавила фотке које су шокирале свијет

19.09.2025

16:26

Сабаленка објавила фотке које су шокирале свијет
Фото: Instagram/unaitokli/screenshot

Најбоља тенисерка свијета Арина Сабаленка доминира на терену, али и ван њега. Недавно је на УС Опену одбранила пехар и освојила своју четврту Гренд слем титулу, а послије тога су услиједиле журке и славља.

Сабаленка често на Инстаграму објављује и занимљиве фотографије, често и изузетно провокативне, а сада је тако нешто урадила са својом млађом сестром Тонечком.

Њих двије су објавиле фотографије на којима су очигледно на некој журци, а на једној фотографији је изгледало као да крећу да се пољубе у уста.

Сабаленка је направила и додатни шоу када је имитирала "тигрицу", како је и зову, која је показивала канџе ка њеним грудима.

Иначе, Тонечка Сабаленка не објављује често фотографије на Инстаграму, где је прати 10.000 људи.

Арина Сабаленка

Тенис

Сабаленка се избламирала пред Алкаразом: ''Много ми је жао''

Она је скоро деценију млађа од Арине, одрасла је у Минску, а свој приватни живот чува далеко од медија, али често дијели емотивне моменте са својом сестром, преноси Телеграф.

Таг:

Арина Сабаленка

