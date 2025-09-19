Сабаленка објавила фотке које су шокирале свијет

19.09.2025
Најбоља тенисерка свијета Арина Сабаленка доминира на терену, али и ван њега. Недавно је на УС Опену одбранила пехар и освојила своју четврту Гренд слем титулу, а послије тога су услиједиле журке и славља.
Сабаленка често на Инстаграму објављује и занимљиве фотографије, често и изузетно провокативне, а сада је тако нешто урадила са својом млађом сестром Тонечком.
Њих двије су објавиле фотографије на којима су очигледно на некој журци, а на једној фотографији је изгледало као да крећу да се пољубе у уста.
Сабаленка је направила и додатни шоу када је имитирала "тигрицу", како је и зову, која је показивала канџе ка њеним грудима.
Иначе, Тонечка Сабаленка не објављује често фотографије на Инстаграму, где је прати 10.000 људи.
Она је скоро деценију млађа од Арине, одрасла је у Минску, а свој приватни живот чува далеко од медија, али често дијели емотивне моменте са својом сестром, преноси Телеграф.
