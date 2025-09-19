Возач шлепера са Космета страдао у кањону Мораче: Наложена обдукција тијела

19.09.2025
А.М. (57) са Косова и Метохије страдао је у саобраћајној несрећи у мјесту Бездан, на путу Подгорица – Колашин кроз Платије.
А.М. је возио шлепер косовских регистарских ознака који је синоћ слетио у ријеку Морачу, а његово тијело је извучено данас.
''По налогу тужиоца тијело је упућено на Одјељење патологије Клиничког центра ради вршења обдукције. Узрок незгоде ће бити утврђен током извиђаја'', казала је подгоричким Вијестима руководилац Основног државног тужилаштва у Колашину Маја Шћепановић.
Саобраћај на тој дионици пута је данас био у прекиду због вађења шлепера из кањона, преноси Танјуг.
