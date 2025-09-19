Logo

Возач шлепера са Космета страдао у кањону Мораче: Наложена обдукција тијела

19.09.2025

16:07

policija kosovo
Фото: Printscreen/Youtube/KOSOVËN

А.М. (57) са Косова и Метохије страдао је у саобраћајној несрећи у мјесту Бездан, на путу Подгорица – Колашин кроз Платије.

А.М. је возио шлепер косовских регистарских ознака који је синоћ слетио у ријеку Морачу, а његово тијело је извучено данас.

''По налогу тужиоца тијело је упућено на Одјељење патологије Клиничког центра ради вршења обдукције. Узрок незгоде ће бити утврђен током извиђаја'', казала је подгоричким Вијестима руководилац Основног државног тужилаштва у Колашину Маја Шћепановић.

Ђуро Мацут

Србија

Мацут: Независност Србије има јасне изазове у одбрани Космета и подршци Републици Српској

Саобраћај на тој дионици пута је данас био у прекиду због вађења шлепера из кањона, преноси Танјуг.

