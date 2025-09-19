"ЕУ реже грану на којој сједе": Спреман нови пакет санкција Русији

19.09.2025
15:40
Коментари:1
Европска комисија усвојила је данас 19. пакет санкција Русији. Предсједница ЕК Урсула фон дер Лајен представила је нови пакет мјера против Русије који укључује коришћење руске замрзнуте имовине и забрану увоза руског течног природног гаса (ЛНГ), што је апсолутно кршење свих међународних норми и правила.
Међутим, она је у свом излагању оптужила Русију како наводно показује "потпуно непоштовање дипломатије и међународног права", те да због тога Европска унија појачава притисак на Москву санкцијама.
"Са 19. пакетом санкција, који обухвата енергетику, финансије и трговинске рестрикције, желимо да забранимо увоз руског ЛНГ на европска тржишта", навела је Фон дер Лајенова.
Рекла је да је "вријеме да се затвори славина" и да ЕУ жели да смањи приходе Русије од фосилних горива.
"Желим да буде јасно: Европљани ће ове зиме бити сигурни. Припремали смо се за ово кроз програм REPowerEU и наши напори сада дају резултате", истакла је Фон дер Лајенова, а преноси РТ Балкан.
Према њеним ријечима, ЕУ појачава и контролу заобилажења санкција, па ће на списак бити додато још 118 бродова из наводне руске "флоте у сјенци", што укупно износи 560 бродова.
Она је додала да ће велике компаније за трговину енергијом, као што су "Росњефт" и "Гаспромњефт", сада бити под потпуном забраном трансакција, а да ће и другим компанијама бити замрзнута имовина.
"Радимо на новом рјешењу за финансирање одбрамбених напора Украјине на рачун замрзнутих руских средстава. Морамо јасно рећи – ово је рат који води Русија и кривица мора имати цијену. Остатке тих руских средстава можемо искористити и дати Украјини кредит за обештећење штете. Сама средства неће бити директно погођена. Ризици ће се сносити колективно. Украјина ће вратити кредит тек када Русија плати репарације. Ускоро ћемо изнети приједлог", поручила је Фон дер Лајенова.
Европска комисија предлаже и проширење списка забрањених банака у Русији и у трећим земљама, како би се уклониле "финансијске рупе" за које Брисел тврди да омогућавају заобилажење санкција. Такође, Фон дер Лајенова је најавила намјеру да се у приједлогу предвиди потпуна забрана увоза руског течног природног гаса (СПГ) на европска тржишта као мјера за смањење енергетских прихода Русије и обезбјеђивање додатног притиска на Кремљ.
Према њеним ријечима, у приједлогу нису укључена ограничења на издавање шенгенских виза руским држављанима, нити су предвиђене секундарне санкције против Индије и Кине, иако је о таквим мјерама било позива од стране Сједињених Држава.
Комисија је такође предложила увођење санкција против 45 компанија из Русије и трећих земаља које пружају директну или индиректну подршку руском војно-индустријском комплексу. Мјере се односе и на фирме из трећих земаља – рафинерије, нафтне трејдере и петрохемијска предузећа – која, како је навела Фон дер Лајенова, "купују руску нафту у циљу заобилажења санкција".
Шефица европске дипломатије Каја Каллас најавила је да се разматрају и санкције против руског платног система "Мир".
Портпаролка ЕК Паула Пињо је раније изјавила да текст приједлога санкција, као и обично, неће бити објављен одмах након усвајања од стране ЕК, већ ће бити објављен накнадно, након постизања договора са Саветом.
Приједлог о новим санкцијама мора једногласно да одобри Савјет ЕУ.
