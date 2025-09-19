Logo

Више од 800 ученика отровано бесплатним оброцима: Огласила се и Влада

19.09.2025

14:47

Брза Храна
Фото: Pixabay

Више од 800 ученика разбољело се у два случаја масовног тровања храном ове седмице након што су конзумирали бесплатне школске оброке које је спонзорисала индонезијска влада, рекли су званичници.

У једном случају отровало се више од 500 ученика, највише од увођења.

Од јануара, када је програм уведен, до августа, више од 400 дјеце отровало се конзумирајући те оброке, према индонезијском тхинк танку, Институту за развој економије и финансија, па се постављају питања о надзору.

ilu-priština-kosovo-28082025

Србија

У Приштини подигнуте оптужнице против двојице Срба у одсуству

У покрајини Западној Јави, 569 ученика из пет школа у регији Гаруту осјетило је у сриједу мучнину и повраћало након што су конзумирали пилетину и рижу дан прије из тог програма, рекао је секретар регионалне владе Нурдин Yана, преноси Индекс.

Десетеро ученика још је у болници, а остали су се опоравили, рекао је. Око 30 их је морало бити хоспитализовано, а остали су се лијечили код куће, додао је он.

Локалне власти повећаће надзор у кухињи која је дијелила оброке, рекао је, додајући да програм неће бити обустављен него ће се ученицима давати једноставнија храна као што су хљеб, млијеко, кувана јаја и воће.

ilu-kisa-vjetar-150925

Друштво

Огласио се метеоролог којег прати регион: Ево кад нам стиже јаче захлађење

Други такав случај догодио се у сриједу на Банггаи острвима. Отровало се 277 ученика, објавила је Национална агенција за прехрану, која надзире програм. Дистрибуција хране привремено је прекинута. Влада се због инцидента извинила.

Програм користи више од 20 милиона људи, а циљ је да до краја године обухвати 83 милиона и досегне буџет од 10,32 милијарди америчких долара.

Буџет програма биће идуће године удвостручен.

