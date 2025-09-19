Ово је Катарина коју је убио отац Ненад у Бечу

Logo

Катарина М. (24) трећа је жртва бруталног злочина који је починио њен отац Ненад М. (44) у Бечу.

Према наводима аустријских медија, Катарина М. (24) јутрос је подлегла повредама које је задобила 16. септембра, када ју је упуцао у главу њен отац Ненад М. у њиховом стану у Бечу.

Тог дана, Ненад је у породичном стану починио вишеструко убиство. Он је убио своју супругу Златицу, ранио Катарининог мужа и Катарину која се 3 дана борила за живот. Ненад је након језивог злочина имао окршај и са аустријском полицијом, након чега је починио самоубиство.

Ruka, bol, zglob

Здравље

Болови у зглобовима могу указивати на недостатак овог минерала

Подсјетимо, у тренутку језивог злочина у стану је било и Катаринино двоје мале дјеце као и њена најмлађа сестра.

Судећи по фотографијама са друштвених мрежа, Златица је била веома везана за своје три кћерке, и неријетко су објављивале заједничке фотографије на којима су насмијано позирале.

Подсјетимо, Ненад М. је извршио злочин 16. септембра у стану у Бечу. Он је, након злочина, покушао да побјегне са лица мјеста. “Мерцедесом” је јурио улицама Беча, полиција је покушала да га заустави, али тада је услиједила размјена ватре. Он је ипак побјегао након тога, а полиција је пронашла убрзо његово тијело у аутомобилу. Сумња се да је извршио самоубиство.

марихуана-190925

Хроника

Полиција одузела 23 килограма марихуане: Ухапшен Модричанин

Свједок Јоан Иле (56), који живи на деветом спрату, испричао је за “Кроне” о стравичном злочину.

"У 20 часова моја жена је била у вешерници, а ја сам управо гасио рачунар јер радим од куће. Одједном сам чуо седам хитаца. Тачно сам бројао. Заиста сам шокиран. Нажалост, пуцњи стално одјекују у овом крају“, рекао је мушкарац, који је и сам отац двоје дјеце.

Према писању “Хеуте”, полиција је пронашла тијело жене (44) у стану, као и двије особе - кћерку (24) и њеног дечка (26) који су у тешком стању хитно превезени у болницу. Они су имали прострелне ране.

У стану у којем се догодио вишеструки злочин било је троје дјеце: кћерка Ненада и Златице стара 15 година и двоје малишана - дјеце убијене Катарине, писао је “Хеуте”.

tuzon-190925

Република Српска

Селак са Тужоном о унапређењу сарадње са Мађарском

Сумња се да је мотив овог злочина предстојећи развод осумњиченог мушкарца и његове супруге.

Рањени младић је испричао да је мотив љубомора и развод који је она жељела.

Кћерка упозорила комшије

Непосредно прије језивог злочина, комшија је у лифту срео Српкињу коју је нешто касније упуцао отац. Она је наводно рекла да има “лош предосјећај”.

"Немојте да се изненадите ако данас чујете буку. Моји родитељи се разводе“, рекла је.

