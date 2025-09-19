Logo

Селак са Тужоном о унапређењу сарадње са Мађарском

19.09.2025

Goran Selak Benc Tuzon
Фото: Уступљена фотографија

Министар правде у Влади Републике Српске Горан Селак састао се данас, у Београду са министром правде Мађарске Бенцом Тужоном, са којим је разговарао о унапређењу сарадње у области правосуђа Српске и Мађарске.

Министар Селак је изразио захвалност Мађарској на досљедном поштовању Дејтонског споразума, као и уставне позиције Републике Српске.

На састанку је заједнички констатовано да су билатерални односи Српске и Мађарске на изузетно високом нивоу, те да су засновани на међусобном поштовању и уважавању.

"Односи Републике Српске и Мађарске убрзано се развијају захваљујући сарадњи предсједника Републике Српске Милорада Додика и предсједника Владе Мађарске Виктора Орбана. Ово је уједно и снажна подршка изградњи блиских односа између наших народа, заснованих на традиционалном пријатељству и међусобном поштовању", поручио је министар правде у Влади Републике Српске Горан Селак.

