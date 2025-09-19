Logo

МУП Републике Српске успјешно реализовао вјежбу “Рјешавање кризне ситуације"

Извор:

АТВ

19.09.2025

10:06

Коментари:

0
МУП Републике Српске успјешно реализовао вјежбу “Рјешавање кризне ситуације"
Фото: Уступљена фотографија

Припадници Министарства унутрашњих послова Републике Српске успјешно су реализовали тактичку вјежбу “Рјешавање кризне ситуације" на подручју општине Шипово, која је подразумијевала рјешавање талачке ситуације настале након потјере за опасним и наоружаним лицима која су починила кривично дјело тешко убиство, наведено је у саопштењу МУП-а Републике Српске.

Циљ саме вјежбе била је провјера спремности полицијских службеника у најтежим ситуацијама као и координација организационих јединица.

Вјежба је трајала 70 часова, а припадници МУП-а Републике Српске показали су спремност и и одговорност у заштити грађана Републике Српске, наведено је у саопштењу.

Вјежба МУП Републике Српске

Центар за обуку уз подршку локалне заједнице, организовао је вјежбу, а у реализацији су учествовали и полицијски службеници Полицијске управе Мркоњић Град, Специјалне антитерористичке јединице, Жандармерије и Преговарачког тима Министарства унутрашњих послова Републике Српске, те припадници Службе хитне помоћи Дома здравља и Ватрогасне јединице Шипово.

Подијели:

Тагови:

МУП Републике Српске

Република Српска

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Испливали детаљи вјенчања Кијану Ривса

Сцена

Испливали детаљи вјенчања Кијану Ривса

24 мин

0
СЗО упозорава: Умрла 31 особа од посљедица опасне болести, вакцинација у току

Здравље

СЗО упозорава: Умрла 31 особа од посљедица опасне болести, вакцинација у току

27 мин

0
Кћерка којој је отац Србин пуцао у главу подлегла повредама: Расте број жртава масакра у Бечу

Свијет

Кћерка којој је отац Србин пуцао у главу подлегла повредама: Расте број жртава масакра у Бечу

33 мин

0
Драма у Шапцу: Избио пожар на вашару

Србија

Драма у Шапцу: Избио пожар на вашару

37 мин

0

Више из рубрике

Додик сутра на паради у Београду: "Догађај који ће показати силу српског јединства и моћ наше војске“

Република Српска

Додик сутра на паради у Београду: "Догађај који ће показати силу српског јединства и моћ наше војске“

2 ч

0
Прави бејби бум у Српској

Република Српска

Прави бејби бум у Српској

2 ч

0
Игор Додик: СНСД није естрада, наш посао је одбрана Српске

Република Српска

Игор Додик: СНСД није естрада, наш посао је одбрана Српске

11 ч

7
Минић открио: Нудио сам министарство Херцеговцу

Република Српска

Минић открио: Нудио сам министарство Херцеговцу

11 ч

2
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

27

Из министарства исплаћено више од три милиона КМ премије

10

24

На ове ствари морате обратити пажњу ако се фарбате код куће

10

23

Празне полице у маркетима: Грађани забринути због несташице јаја

10

21

Уз помоћ ова два састојка побољшајте окус купус салате

10

16

Барена или димљена сланина, која је боља за здравље?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner