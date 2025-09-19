МУП Републике Српске успјешно реализовао вјежбу “Рјешавање кризне ситуације"

Извор:
19.09.2025
Припадници Министарства унутрашњих послова Републике Српске успјешно су реализовали тактичку вјежбу “Рјешавање кризне ситуације" на подручју општине Шипово, која је подразумијевала рјешавање талачке ситуације настале након потјере за опасним и наоружаним лицима која су починила кривично дјело тешко убиство, наведено је у саопштењу МУП-а Републике Српске.
Циљ саме вјежбе била је провјера спремности полицијских службеника у најтежим ситуацијама као и координација организационих јединица.
Вјежба је трајала 70 часова, а припадници МУП-а Републике Српске показали су спремност и и одговорност у заштити грађана Републике Српске, наведено је у саопштењу.
Центар за обуку уз подршку локалне заједнице, организовао је вјежбу, а у реализацији су учествовали и полицијски службеници Полицијске управе Мркоњић Град, Специјалне антитерористичке јединице, Жандармерије и Преговарачког тима Министарства унутрашњих послова Републике Српске, те припадници Службе хитне помоћи Дома здравља и Ватрогасне јединице Шипово.
