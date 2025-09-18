Игор Додик: СНСД није естрада, наш посао је одбрана Српске

18.09.2025
22:53
Коментари:2
СНСД није естрада, наш посао је одбрана Српске, истакао је организациони секретар СНСД-а Игор Додик.
"Данас, кад се са свих страна врше притисци и напади на Српску, немамо право на потезе који би нашим противницима дали јефтин изговор за сопствену неодговорност. Зато желим јасно да кажем: није прихватљиво да се страначки ресурси користе за лијепљење плаката или најаве естрадних забава по школама, нити да се такви догађаји приређују у просторијама СНСД-а", нагласио је Додик.
Он је указао да просторије и снага СНСД-а служе да подижу политичку спремност за одбрану Републике Српске, а у Бањалуци и да рјешавају нагомилане градске проблеме.
Додик је рекао да од оваквих непромишљених акција једину корист имају они који годинама бјеже од сопствене одговорности, прије свега градоначелник Драшко Станивуковић, који би најрадије сву кривицу свалио на СНСД.
Другима се, додао је он, можда може прогледати кроз прсте, СНСД-у не.
"СНСД никада није ишао код британског амбасадора да тражи дозволу за увоз миграната, никада није примао нелегалног /Кристијана/ Шмита у народне канцеларије и никада није устукнуо пред националним интересом зарад личне користи. И управо зато не смијемо себи допустити ни најмањи пропуст", објавио је Додик на "Иксу".
Kao najveca politicka snaga imamo obavezu da svaku gresku prepoznamo,otvoreno to kazemo i odmah je ispravimo.Zato ocekujem da se sa ovakvim aktivnostima odmah stane i da se ubuduće energija i resursi SNSD-a usmjere iskljucivo na jacanje Srpske i rjesavanje problema nasih gradjana— Igor Dodik (@dodik_igor) September 18, 2025
Као највећа политичка снага, указао је Додик, имамо обавезу да сваку грешку препознамо, отворено то кажемо и одмах је исправимо.
"Зато очекујем да се са оваквим активностима одмах стане и да се убудуће енергија и ресурси СНСД-а усмјере искључиво на јачање Српске и рјешавање проблема наших грађана", поручио је организациони секретар СНСД-а Игор Додик.
