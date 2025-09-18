Појачане мјере обезбјеђења Ђорђе Мелони

18.09.2025
22:07
Коментари:0
Мјере обезбјеђења италијанског премијера Ђорђе Мелони појачане су након убиства америчког конзервативног активисте Чарлија Кирка, преносе италијански медији.
Ове мјере појачане су по налогу Министарства унутрашњих послова Италије, а, осим Мелонијеве, односе се и на потпредсједнике Владе Антонија Тајанија и Матеу Салвинија.
Мјере обезбјеђења за њих троје биће подигнуте на "изузетан ниво", што укључује распоређивање два или три оклопна возила у њихове пратње са по троје службеника у њима, преноси Анса.
Лист "Месађеро" пише да су Мелонијева, Салвини и Тајани по ступању на функције одабрали пратњу "другог нивоа", али безбједносни апарат Италије те мјере након Кирковог убиства сматра недовољним.
Тајани је оцијенио да клима "није најбоља" и позвао све да се смире.
"Ни ја данас нисам никога увриједио", рекао је Тајани новинарима у Сенату Италије.
