Дијаманти су му пали с неба, ал' буквално: Дејан из Прокупља нашао метеорит, а сад може да постане милионер

Ево нас опет на почетку, у разговору са Дејаном Ивезићем који је, рекли би сви, прави срећник, али он то стварно и јесте, јер када чујете Дејанову причу, схватићете да су њему дијаманти буквално пали с неба! Питаћете се како, али хајде да се вратимо на сам почетак, пише Телеграф.

Ова прича већ сама по себи је невјероватна, када размислите да држите у рукама нешто што је старије и од рецимо Вука Караџића и да сте га пронашли близу своје куће. Али прича постаје права сензација када се испостави да је оно што се налазило унутар метеорита много вредније и ређе од самог свемирског камена и да представља материјал о којем сањају највећи свјетски колекционари.

- Када сам нашао метеорит, истраживао сам и свашта читао на интернету, па сам одлучио након шест, седам мјесеци да се вратим на то мјесто гдје сам га пронашао не би ли нашао и неке остатке. Слично се догодило само у Русији, гдје је пао метеорит и у његовој близини пронађен је дијамант. Након што сам то прочитао испоставило се да се догодило исто - објашњава Дејан.

Истраживања доказала оно чему се надао

Никоме ништа није говорио, а наде је гајио чак дуже од три године. За то вријеме посјећивао је разне институте како би прикупио потврде и доказе да то заиста и јесу дијаманти.

- Три године радим на томе да прикупим средства да их обрадим. То је као да тражите иглу у пласту сијена, била је борба само таква. Једва сам дошао до тих налаза стручњака из Канаде и још неки професора који су радили на томе. Испоставило се да су ово специфични дијаманти, јединствени у свету зато што садрже тзв. суви лед унутра, тај "Лонсдеилит". Ја сам сакупио све папире који то доказују - објашњава нам Дејан детаљно.

- Био сам у Израелу, у Тел Авиву у Дијамант центру, био сам и у Антверпену. Значи био сам у свим могућим дијамант центрима, али нико вам неће издати ГИА потврду о дијаманту. Значи нико! Разлог је тај што ја немам рудник и што су то дијаманти из свемира. Ја сам добио резултате на основу својих обрађених дијаманата. То су званична документа истраживања која су радили професори са Универзитета у Канади и Универзитета у Јерусалиму и који су дошли до закључка, претпостављам упоређујући са оним дијамантом који је пао у Русији који је јединствен јер у себи садржи лед, тј тај Лонсдеилит. Испоставило се да и тај који сам ја нашао садржи лед, али је мој јединствен у свијету јер је први обрађени дијамант - каже он.

Скупљао је новац како би обрадио дијаманте, и тек сада они изгледају онако како и замишљамо дијамант - уобличено, сјајно, бљештаво. За то му је требало 10.000 евра, али му је понестало новца за обраду осталих.

- Један је четворокаратни, а други има 9,6 карата и није обрађен до краја , мајстор је оставио дио необрађен јер се кроз њега специјалним микроскопом може да видјети његова фантастична унутрашњост. Црни дијамант кад се увелича изгледа као панцир и преливају се боје. Желио бих наравно да продам свих пет дијаманата - додаје он.

За крај имао је поруку и за љепши пол:

- То су моји дијаманти које нема нико у свијету, али ја их имам. Кажу да ће много времена проћи док жене ставе овакав дијамант на руку, али ја сам их нашао, они су код мене, па размислите - нашалио се Дејан.