Киркова жена постала шефица његове конзервативне организације: "Настављамо"

Ерика Кирк именована је за нову извршну директорку организације ''Turning Point USA'', преузимајући вођство утицајне конзервативне групе коју је њен супруг, Чарли Кирк, суоснивао и водио до убиства прошле недјеље, извјештава CNN.
Одлуку о именовању објавио је управни одбор на друштвеној мрежи X, наводећи да је сам Чарли Кирк раније изразио жељу да га она наслиједи ''у случају његове смрти''.
''Нећемо се предати нити клечати пред злом. Настављамо'', рекли су чланови одбора у саопштењу.
Чарли Кирк је 2012. године био један од оснивача организације ''Turning Point USA'' и трансформисао је организацију у једну од најутицајнијих конзервативних снага у земљи, заслужну за мобилизацију младих бирача око покрета МАГА Доналда Трампа.
У свом првом јавном обраћању након смрти свог мужа, Ерика Кирк је рекла да је потпуно посвећена наставку његовог рада и насљеђа.
''Свима који слушају широм Америке вечерас, покрет који је мој муж изградио неће умријети'', изјавила је Ерика12. септембра.
''Мисија мог мужа неће престати, ни на тренутак'', додала је, обећавајући да ће се ''Америчка турнеја повратка“ америчких универзитета, планирана за ову јесен, одвијати по плану.
Ерика Кирк (36), рођена Францве, одрасла је у Скотсдејлу, у Аризони, гдје ју је одгајила мајка након развода родитеља. Дипломирала је политичке науке на Државном универзитету Аризоне и кратко је играла кошарку на колеџу током студија. Године 2012. освојила је титулу Мис Аризоне.
Вјерила се са Чарлијем Кирком 2020. године, а вјенчали су се годину дана касније. Имали су двоје дјеце заједно.
(Индекс)
