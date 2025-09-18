Logo

Шок у Русији: Путин потврдио – спрема се промјена власти

Шок у Русији: Путин потврдио – спрема се промјена власти
Фото: Tanjug/AP/Sputnik/Sergei Bobylev

Руски предсједник Владимир Путин је на састанку са лидерима парламентарних фракција објавио да ће садашњу руску владу замијенити људи који су учествовали у специјалној војној операцији у Украјини.

Руски председник је такође позвао на унапређење војног особља на водеће позиције.

Путин је, како је извијестио Инфо24, напоменуо да политичке странке све више регрутују чланове "специјалне војне операције".

vladimir putin-05092025

Свијет

Путин: Војна вјежба ојачаће сарадњу Русије и Бјелорусије

Према писању руских медија, шеф Русије сматра да ће "војници моћи да дају позитиван допринос раду фракција и да се добро покажу на водећим позицијама".

"То ће бити наша замјена. Морамо да размислимо о томе. И хвала вам што сте номиновали управо такве људе", рекао је.

(б92)

Тагови:

Владимир Путин

Русија

Војна акција - Русија - Украјина - 2022

