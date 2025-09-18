Шок у Русији: Путин потврдио – спрема се промјена власти

Извор:
Б92
18.09.2025
19:06
Коментари:0
Руски предсједник Владимир Путин је на састанку са лидерима парламентарних фракција објавио да ће садашњу руску владу замијенити људи који су учествовали у специјалној војној операцији у Украјини.
Руски председник је такође позвао на унапређење војног особља на водеће позиције.
Путин је, како је извијестио Инфо24, напоменуо да политичке странке све више регрутују чланове "специјалне војне операције".
Свијет
Путин: Војна вјежба ојачаће сарадњу Русије и Бјелорусије
Према писању руских медија, шеф Русије сматра да ће "војници моћи да дају позитиван допринос раду фракција и да се добро покажу на водећим позицијама".
"То ће бити наша замјена. Морамо да размислимо о томе. И хвала вам што сте номиновали управо такве људе", рекао је.
(б92)
Свијет
3 ч0
Свијет
22 ч0
Свијет
1 д0
Свијет
1 д0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Најновије
Најчитаније
20
15
20
12
20
07
20
06
20
06
Тренутно на програму