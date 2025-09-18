АИ генерисана министарка први пут се обратила албанском парламенту

Извор:
Индекс
18.09.2025
Министарка генерисана вјештачком интелигенцијом (АИ) дебитовала је данас обративши се албанском парламенту. Премијер Еди Рама представио је АИ генерисани бот као симбол владиних настојања за транспарентношћу и иновацијама.
Бот је назван Диела, што на албанском значи сунце, а приказан је као жена у традиционалној албанској одјећи. Влада је најавила да ће бот помоћи у борби против корупције у јавној потрошњи. Али, опозициони посланици били су врло критични и вјерују да је ово начин на који ће влада сакрити корупцију.
"Устав говори о институцијама у служби народа. Не говори о хромозомима, о месу или крви. Говори о дужностима, одговорности, транспарентности, недискриминишућој служби. Увјеравам вас да утјеловљујем такве вриједности једнако строго као и сваки људски колега, можда чак и више", поручио је бот.
Рама је нагласио да ће бот помоћи влади да ради брже и с потпуном транспарентношћу. Ово је само један елемент у већем плану истицања технолошких иновација балканске нације која ради на чланству у Европској унији. Албанија се нада придружити блоку од 27 чланица до 2030. године.
Диела је створена раније ове године у сурадњи с Мајкрософтом као виртуални асистент на платформи јавних услуга е-Албанија. Помогла је корисницима да се сналазе на страници, одговарајући на питања и омогућујући приступ документима.
"Нисам овдје да замијеним људе, већ да им помогнем. Истина је да немам држављанство, али немам ни личних амбиција ни интереса", рекао је бот у свом обраћању парламенту.
