Logo

АИ генерисана министарка први пут се обратила албанском парламенту

Извор:

Индекс

18.09.2025

18:51

Коментари:

0
АИ генерисана министарка први пут се обратила албанском парламенту
Фото: Printscreen/Facebook/Edi Rama

Министарка генерисана вјештачком интелигенцијом (АИ) дебитовала је данас обративши се албанском парламенту. Премијер Еди Рама представио је АИ генерисани бот као симбол владиних настојања за транспарентношћу и иновацијама.

Бот је назван Диела, што на албанском значи сунце, а приказан је као жена у традиционалној албанској од‌јећи. Влада је најавила да ће бот помоћи у борби против корупције у јавној потрошњи. Али, опозициони посланици били су врло критични и вјерују да је ово начин на који ће влада сакрити корупцију.

"Устав говори о институцијама у служби народа. Не говори о хромозомима, о месу или крви. Говори о дужностима, одговорности, транспарентности, недискриминишућој служби. Увјеравам вас да утјеловљујем такве вриједности једнако строго као и сваки људски колега, можда чак и више", поручио је бот.

Албанија жели ући у Европску унију до 2030.

Рама је нагласио да ће бот помоћи влади да ради брже и с потпуном транспарентношћу. Ово је само један елемент у већем плану истицања технолошких иновација балканске нације која ради на чланству у Европској унији. Албанија се нада придружити блоку од 27 чланица до 2030. године.

Диела је створена раније ове године у сурадњи с Мајкрософтом као виртуални асистент на платформи јавних услуга е-Албанија. Помогла је корисницима да се сналазе на страници, одговарајући на питања и омогућујући приступ документима.

"Нисам овд‌је да замијеним људе, већ да им помогнем. Истина је да немам држављанство, али немам ни личних амбиција ни интереса", рекао је бот у свом обраћању парламенту.

Подијели:

Тагови:

Albanija

ministarka

Вјештачка интелигенција

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Полиција аутомобил Италија

Свијет

Младић (18) из Албаније погинуо током полицијске потјере

6 д

0
Breskva Voce

Економија

На тржиште БиХ стигле отровне брескве из Албаније: Опасне по здравље

3 седм

0
Потресни снимци из Албаније: Двије православне цркве изгорјеле до темеља

Свијет

Потресни снимци из Албаније: Двије православне цркве изгорјеле до темеља

1 мј

0
Кошаркашице Србије савладале Албанију са 94 поена разлике

Кошарка

Кошаркашице Србије савладале Албанију са 94 поена разлике

1 мј

0

Више из рубрике

Непријатна ситуација између Камиле и Кејт, краљица јој погледом поручила да се повуче

Свијет

Непријатна ситуација између Камиле и Кејт, краљица јој погледом поручила да се повуче

1 ч

0
Брижит Макрон мушкарац? Тужба, научни докази - одговор предсједника Француске

Свијет

Брижит Макрон мушкарац? Тужба, научни докази - одговор предсједника Француске

1 ч

0
Протести у Француској: Стотине хиљада људи на улицама

Свијет

Протести у Француској: Стотине хиљада људи на улицама

1 ч

0
Непроцјењива фараонова наруквица украдена из сефа, истопили је и продали са сићу!

Свијет

Непроцјењива фараонова наруквица украдена из сефа, истопили је и продали са сићу!

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

15

Бела Хадид завршила у болници: Упутила тешке ријечи

20

12

Нови тежак удес: Ауто у каналу након судара са камионом

20

07

Боки 13 незаконито боравио у Србији, добио забрану и након 15 година стигао у Београд

20

06

Макрон најавио увођење санкција Ирану

20

06

Мјесец дана расправе без расплета: Иста тема, исте изјаве, исти исход

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner