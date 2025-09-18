Протести у Француској: Стотине хиљада људи на улицама

18.09.2025
18:29
Коментари:0
Стотине хиљада људи учествовало је у протестима поводом мјера штедње широм Француске, саопштили су синдикати и позвали предсједника Емануела Макрона и новог премијера Себастијана Лекорнуа да одустану од најављених буџетских резова.
Наставници, машиновође, фармацеути и болничко особље били су међу онима који су данас штрајковали, док су тинејџери сатима блокирали десетине средњих школа.
Демонстранти су позвали на укидање фискалних планова претходне владе, на већу потрошњу на јавне услуге, повећање порезе за богате и на поништавање непопуларне промјене која тјера људе да дуже раде да би добили пензију.
Свијет
Хаос у Француској: Војна индустрија на мети демонстраната, ухапшено више од 90 особа
Сваки трећи наставник у основним школама штрајковао је широм земље, а готово сваки други је напустио посао у Паризу, објавили су синдикати.
Француско Министарство унутрашњих послова саопштило је да је више од 280.000 људи учествовало у скуповима изван Париза.
Краћи сукоби десили су се на маргинама неких протеста, укључујући оне у Нанту, гдје је полиција испалила сузавац, и у Лиону, гдје су, према извјештајима француских медија, три особе повријеђене.
У Паризу је полиција у једном тренутку бацила сузавац да би растјерала изгреднике обучене у црно који су бацили неколико пројектила на њих прије скупа. Протестна шетња касније је настављена.
Свијет
Полиција без милости разбија блокаде: Хаос у Француској - поново
Полиција је саопштила да је интервенисала да би спријечила људе да нападну једну банку.
До сада је ухапшено више од 140 људи, саопштило је Министарство унутрашњих послова.
Око 80.000 полицајаца и жандарма распоређено је у градовима током дана, укључујући јединице за разбијање демонстрација, дронове и оклопна возила, преноси Срна.
Најновије
Најчитаније
20
15
20
12
20
07
20
06
20
06
Тренутно на програму