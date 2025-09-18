Лавров: НАТО намјерно поткопао принципе ОЕБС-а

18.09.2025
Коментари:0
НАТО је намјерно поткопао принципе ОЕБС-а 2008. године када је наставио да се шири упркос документу који су потписале све земље, изјавио је руски министар спољних послова Сергеј Лавров.
"Од 2008. године предлажемо документе који би гарантовали недјељивост безбједности и одбијање сваке земље да јача сопствену безбједност на рачун других. Ово су потписали сви у оквиру самита ОЕБС-а", рекао је Лавров руском "Првом каналу".
Према његовим ријечима, када је Алијанса наставила да се шири упркос свечаним декларацијама Русија је питала - шта је са документом ОЕБС-а?
"То је била намјерна политика поткопавања свих принципа ОЕБС-а у који смо били тако интензивно увучени", додао је шеф руске дипломатије.
Он је нагласио да је у документу ОЕБС-а јасно наведено да ниједна организација у евроатлантској зони неће претендовати на доминацију, али да је НАТО је управо то радио.
Лавров је додао да је Алијанса покушала да увјери Русију да су те обавезе само политичке, упркос томе што су их потписали предсједници и премијери, преноси Срна.
"Након тих изјава, Русија је 2008. године предложила кодификовање обавеза кроз уговор, на шта је блок одговорио да политичке обавезе остају политичке, а правне гаранције безбједности могу да се пруже само чланицама НАТО-а", подсјетио је Лавров.
