Лавров: НАТО намјерно поткопао принципе ОЕБС-а

18.09.2025

17:44

Сергеј Лавров, министар спољних послова Русије
Фото: Srna

НАТО је намјерно поткопао принципе ОЕБС-а 2008. године када је наставио да се шири упркос документу који су потписале све земље, изјавио је руски министар спољних послова Сергеј Лавров.

"Од 2008. године предлажемо документе који би гарантовали недјељивост безбједности и одбијање сваке земље да јача сопствену безбједност на рачун других. Ово су потписали сви у оквиру самита ОЕБС-а", рекао је Лавров руском "Првом каналу".

Сергеј Лавров

Свијет

Лавров: Западне земље сматрају да су изнад других

Према његовим ријечима, када је Алијанса наставила да се шири упркос свечаним декларацијама Русија је питала - шта је са документом ОЕБС-а?

"То је била намјерна политика поткопавања свих принципа ОЕБС-а у који смо били тако интензивно увучени", додао је шеф руске дипломатије.

Он је нагласио да је у документу ОЕБС-а јасно наведено да ниједна организација у евроатлантској зони неће претендовати на доминацију, али да је НАТО је управо то радио.

Милорад ДОдик-04092025

БиХ

Додик: Шмит би ускоро могао да оде

Лавров је додао да је Алијанса покушала да увјери Русију да су те обавезе само политичке, упркос томе што су их потписали предсједници и премијери, преноси Срна.

"Након тих изјава, Русија је 2008. године предложила кодификовање обавеза кроз уговор, на шта је блок одговорио да политичке обавезе остају политичке, а правне гаранције безбједности могу да се пруже само чланицама НАТО-а", подсјетио је Лавров.

Сергеј Лавров

20

15

Бела Хадид завршила у болници: Упутила тешке ријечи

20

12

Нови тежак удес: Ауто у каналу након судара са камионом

20

07

Боки 13 незаконито боравио у Србији, добио забрану и након 15 година стигао у Београд

20

06

Макрон најавио увођење санкција Ирану

20

06

Мјесец дана расправе без расплета: Иста тема, исте изјаве, исти исход

