Китови убице поново напали брод: Посада једва извукла живу главу

Португалске власти биле су приморане да спасавају туристички једрењак, а након што је јато китова убица већ потопило брод у суботу.
Обалска стража је интервенисала у понедјељак и евакуисала четири особе са пловила у близини обале Лисабона. Надлежни су саопштили да је прамац “више пута ударен” од стране морских предатора.
Како се саопштено, једрењак се налазио 10 наутичких миља од обала, када су орке напале. Посада је била приморана да позове помоћ, а пловило је праћено до луке Каскаис на југозападу земље.
Стручњаци и локалне организације наводе да је ове године забиљежено више од 70 “блиских сусрета” китова убица и једрењака, преноси Дејли Мејл.
Посљедњи у низу инцидената покренуо је питање безбједности туристичких и рекреативних пловила у областима гдје орке обитавају, уз упозорење морнарима да буду опрезни и појачају мјере заштите док плове атлантским водама око Лисабона.
Подсјећамо, јато орки је напало и потопило једрилицу у суботу, надомак обале Коста да Капарике. Посада је посматрала делфине када су морски предатори почели да ударају у труп пловила.
Скипер оближњег брода, који је први притекао у помоћ, испричао је како се све догодило. Он је примијетио да једрилица прави чудне заокрете и схватио шта се догађа.
Орке су два или три пута удариле у пловило, а напад је трајао пет минута. У једном тренутку се види како тоне.
Туристички брод је успио да спасе посаду, док је у међувремену стигла и морнарица, па су сви безбиједно превезени на обалу.
Јавност се питала шта је узроковало овакво понашање морских створења, а научници су пружили могући одговор. Наиме, предсједник организације ЦИРЦЕ из Шпаније, Рено де Стефанис, казао је да понашање китова убица није “напад” у класичном смислу ријечи.
“Оно што се дешава са оркама и бродовима није агресија, предаторско понашање, нити одбрана територије. То је ближе игри него нападу”, рекао је он.
Китови убице, додаје Стефанис, нису у заблуди да су бродови плијен, нити их доживљавају као пријетњу. Њих највише привлачи доњи дио брода, а посебно кормило.
