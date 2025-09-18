Logo

Китови убице поново напали брод: Посада једва извукла живу главу

18.09.2025

16:38

Китови убице поново напали брод: Посада једва извукла живу главу
Фото: pexels

Португалске власти биле су приморане да спасавају туристички једрењак, а након што је јато китова убица већ потопило брод у суботу.

Обалска стража је интервенисала у понедјељак и евакуисала четири особе са пловила у близини обале Лисабона. Надлежни су саопштили да је прамац “више пута ударен” од стране морских предатора.

Више од 70 "блиских сусрета"

Како се саопштено, једрењак се налазио 10 наутичких миља од обала, када су орке напале. Посада је била приморана да позове помоћ, а пловило је праћено до луке Каскаис на југозападу земље.

Стручњаци и локалне организације наводе да је ове године забиљежено више од 70 “блиских сусрета” китова убица и једрењака, преноси Дејли Мејл.

Посљедњи у низу инцидената покренуо је питање безбједности туристичких и рекреативних пловила у областима гдје орке обитавају, уз упозорење морнарима да буду опрезни и појачају мјере заштите док плове атлантским водама око Лисабона.

Шта кажу научници?

Јавност се питала шта је узроковало овакво понашање морских створења, а научници су пружили могући одговор. Наиме, предсједник организације ЦИРЦЕ из Шпаније, Рено де Стефанис, казао је да понашање китова убица није “напад” у класичном смислу ријечи.

“Оно што се дешава са оркама и бродовима није агресија, предаторско понашање, нити одбрана територије. То је ближе игри него нападу”, рекао је он.

Китови убице, додаје Стефанис, нису у заблуди да су бродови плијен, нити их доживљавају као пријетњу. Њих највише привлачи доњи дио брода, а посебно кормило.

(Телеграф.рс)

