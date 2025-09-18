Logo

Просвјетари у Србији добијају повећање плате

18.09.2025

16:28

Фото: Pixabay

Од првог октобра просвјетним радницима у школама, као и васпитачима у вртићима плата ће бити већа за 5%. То значи да ће прву увећану плату примити у новембру, најављено је из Министарства.

Према републичкој основици тренутна плата васпитача у вртићу са седмим степеном стручне спреме је 101.049 динара (1,686.70 KM), док ће са повећањем коефицијента за пет одсто октобарска плата бити 106.104 динара (1,771 KM). Плате наставника у школи са седмим степеном стручне спреме су тренутно 101.200 динара (1,689.21 KM), а са повећањем од пет одсто 106.260 динара (1,773.67 KM).

Мирјана Гашић из Уније синдиката просвјетних радника Србије каже да ће се са октобарским повећањем почетна плата у просвети приближити просјечној у Србији, која тренутно износи 107.075 динара (1,787.26 KM).

''Да се разумемо, ми поздрављамо најављено повећање минималца и у октобру и у јануару, јер и ми имамо запослених на помоћним пословима. Наш захтев је био да се почетна плата у просвети изједначи са просечном у Србији, што се на овај начин неће постићи у новембру. Остаје нам да разматрамо модалитете како бисмо од надлежних тражили да се испоштује потписани ПКУ'', навела је Гашић.

Треба напоменути да ће 106.260 динара (1,773.67 KM) бити основна октобарска плата у просвјети, коју прима почетник. Наставник или професор који има старјешинство добија још седам одсто на основицу, а и на сваку годину радног стажа повећава се плата за 0,4 одсто.

''То повећање на минули рад односи се само на радни стаж у просвети. Дакле, они који дођу у просвету из других грана индустрије, привреде, немају накнаду од 0,4 одсто за године проведене на тим радним местима. Рачуна се само време проведено у школи'', навела је Гашић.

Протест-Француска 18092025

Свијет

Хаос у Француској: Војна индустрија на мети демонстраната, ухапшено више од 90 особа

Што се тиче плата у вртићима на повећање коефицијента од пет одсто може рачунати неколико категорија. Према републичкој основици тренутна плата у вртићима је за кувара, пекара 62.273 (1,039.44 KM), сарадник за унапријеђење превентивне здравствене заштите 80.106 (1,337.16 KM), медицинске сестре-васпитача 78.272 (1,306.55 KM), васпитача (шести степен стручне спреме) 96.772 (1,615.32 KM), васпитача (са факултетом) 101.049 динара (1,686.71 KM).

Наравно, овдје је ријеч о основицама на које се додаје минули рад. Такође, васпитачима у Београду на републичку основицу локална самоуправа додаје 16 одсто, Бор 10 одсто, Сремска Митровица два одсто.

Са октобарским повећањем републичка основица за кувара, пекара биће 65.384 динара (1,091.40 KM), сарадник за унапријеђење превентивне здравствене заштите 84.105 динара (1,403.89 KM), медицинске сестре васпитача 82.161 (1,371.44 KM), васпитача (шести степен) 91.105 (1,520.70 KM), васпитача (седми степен) 106.104 динара (1,771.06 KM).

школа-учионица

Регион

Сутра штрајк упозорења: Просвјети у Црној Гори смањили плату за 50 евра

О повећању плате у образовном систему данас је говорио и министар финансија Синиша Мали, који тврди да ће са октобарским повећањем основна плата наставника бити изједначена са просјечном зарадом Републике Србије.

''Овим показујемо колико су нам важни просветни радници. Колико сам разумео министра просвете (Дејана Вука Станковића), да се планирају још неке измене закона и да ће професори и наставници сада мало другачије да схвате своју улогу. Више ће да се посвете деци, свом послу, а мање свакодневним политичким дискусијама'', казао је Мали.

(Зелена учионица)

