Хаос у Француској: Војна индустрија на мети демонстраната, ухапшено више од 90 особа

Извор:
Спутник Србија
18.09.2025
16:22
На протестима широм Француске данас је ухапшено најмање 99 особа, од чега 22 у региону Париза, а 33 особе су задржане у притвору, наводи се у извјештају француске полиције. На мети демонстраната нашли су се и објекти војне индустрије.
У Лиону су повријеђене три особе, међу којима један новинар и један полицајац, када су демонстранти на полицију бацали пројектиле, преноси БФМ ТВ.
Демонстранти су се у једном тренутку окупили испред Министарства економије у Паризу и ушли у комплекс, али су се брзо разишли.
Двадесет три школе су јутрос биле потпуно блокиране, а 52 су биле подвргнуте "филтер блокадама", саопштило је француско Министарство образовања.
У Марсеју се окупило око 15.000 демонстраната, али тај скуп је завршен, саопштила је полиција и додала да су демонстрације заустављене у близини железничке станице Сент Шарл.
У Нанту је полиција интервенисала бар два пута, а многи учесници протеста су носили маске, а полиција је у једном тренутку употребила сузавац.Министарство унутрашњих послова саопштило је да је широм Француске забиљежено 476 акција, укључујући 341 на јавним путевима и 135 блокада, а да је забиљежено и 20 пожара на јавним путевима, пише Паризијен.
Полиција и жандармерија су забиљежиле 170 протеста у Француској, укључујући 63 блокаде, а због протеста, саобраћај је поремећен на неколико линија јавног превоза у париском региону, преноси телевизија БФМ.У Француској је за данас најављено 250 скупова поводом Дана друштвене мобилизације, а очекује се између 600.000 и 900.000 демонстраната широм земље, извјештавају француски медији.
Према проценама француског министарства унутрашњих послова данас се очекује између 50.000 и 100.000 људи на протестима у Паризу, преноси БФМ ТВ.
Синдикати су најавили масовно учешће просвјетних радника, студената, транспортних радника, таксиста и запослених у индустрији, док ће се скоро 80.000 полицајаца бити распоређено како би обезбиједили јавни ред и спречили нереде.
Према подацима, у протестима учествује око 33 одсто наставника основних школа и запослених у предшколским установама, наводи БФМ.
Министар унутрашњих послова Француске Бруно Ретајо рано јутрос извијестио је о "покушајима блокада" у париском региону, посебно аутобуских депоа у Обервилијеу и Сен Денију.
Прекиди у јавном превозу пријављени су у неколико већих градова широм земље, укључујући Лион (трамвај, аутобус), Марсеј (аутобус), Лил (метро, трамвај, аутобус), Тулуз (метро, аутобус), Бордо (трамвај, аутобус), Нант (трамвај, аутобус) и Стразбур (трамвај, аутобус), наводи БФМ ТВ.
Ретајо је раније послао телеграм префектима широм Француске у којем је изнио смјернице и циљеве за обезбеђивање јавног реда током предстојећих протеста.
Он је посебно упозорио на потенцијалне пријетње од ултраљевичарских група које би могле да покушају да се инфилтрирају у званичне демонстрације, наглашавајући да постоји "значајан ризик од нарушавања јавног реда".
Тридесетак ученика блокирало је средњу школу "Морис Равел" у Паризу, објавио је Фигаро.
Покушај саботаже водоводне мреже спречен је на Мартинику, саопштила је полиција.
Полиција је интервенисала на аутобуској станици у Паризу и употребила сузавац, наводи се.
На претходном протесту, одржаном 10. септембра, било је окупљено скоро 197.000 људи, према подацима Министарства унутрашњих послова.
