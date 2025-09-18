Logo

Хаос у Француској: Војна индустрија на мети демонстраната, ухапшено више од 90 особа

Хаос у Француској: Војна индустрија на мети демонстраната, ухапшено више од 90 особа
Фото: Tanjug / AP

На протестима широм Француске данас је ухапшено најмање 99 особа, од чега 22 у региону Париза, а 33 особе су задржане у притвору, наводи се у извјештају француске полиције. На мети демонстраната нашли су се и објекти војне индустрије.

У Лиону су повријеђене три особе, међу којима један новинар и један полицајац, када су демонстранти на полицију бацали пројектиле, преноси БФМ ТВ.

Демонстранти су се у једном тренутку окупили испред Министарства економије у Паризу и ушли у комплекс, али су се брзо разишли.

Двадесет три школе су јутрос биле потпуно блокиране, а 52 су биле подвргнуте "филтер блокадама", саопштило је француско Министарство образовања.

У Марсеју се окупило око 15.000 демонстраната, али тај скуп је завршен, саопштила је полиција и додала да су демонстрације заустављене у близини железничке станице Сент Шарл.

У Нанту је полиција интервенисала бар два пута, а многи учесници протеста су носили маске, а полиција је у једном тренутку употребила сузавац.Министарство унутрашњих послова саопштило је да је широм Француске забиљежено 476 акција, укључујући 341 на јавним путевима и 135 блокада, а да је забиљежено и 20 пожара на јавним путевима, пише Паризијен.

Полиција и жандармерија су забиљежиле 170 протеста у Француској, укључујући 63 блокаде, а због протеста, саобраћај је поремећен на неколико линија јавног превоза у париском региону, преноси телевизија БФМ.У Француској је за данас најављено 250 скупова поводом Дана друштвене мобилизације, а очекује се између 600.000 и 900.000 демонстраната широм земље, извјештавају француски медији.

Према проценама француског министарства унутрашњих послова данас се очекује између 50.000 и 100.000 људи на протестима у Паризу, преноси БФМ ТВ.

Синдикати су најавили масовно учешће просвјетних радника, студената, транспортних радника, таксиста и запослених у индустрији, док ће се скоро 80.000 полицајаца бити распоређено како би обезбиједили јавни ред и спречили нереде.

Према подацима, у протестима учествује око 33 одсто наставника основних школа и запослених у предшколским установама, наводи БФМ.

Министар унутрашњих послова Француске Бруно Ретајо рано јутрос извијестио је о "покушајима блокада" у париском региону, посебно аутобуских депоа у Обервилијеу и Сен Денију.

Прекиди у јавном превозу пријављени су у неколико већих градова широм земље, укључујући Лион (трамвај, аутобус), Марсеј (аутобус), Лил (метро, ​​трамвај, аутобус), Тулуз (метро, ​​аутобус), Бордо (трамвај, аутобус), Нант (трамвај, аутобус) и Стразбур (трамвај, аутобус), наводи БФМ ТВ.

Ретајо је раније послао телеграм префектима широм Француске у којем је изнио смјернице и циљеве за обезбеђивање јавног реда током предстојећих протеста.

Он је посебно упозорио на потенцијалне пријетње од ултраљевичарских група које би могле да покушају да се инфилтрирају у званичне демонстрације, наглашавајући да постоји "значајан ризик од нарушавања јавног реда".

Тридесетак ученика блокирало је средњу школу "Морис Равел" у Паризу, објавио је Фигаро.

Покушај саботаже водоводне мреже спречен је на Мартинику, саопштила је полиција.

Полиција је интервенисала на аутобуској станици у Паризу и употребила сузавац, наводи се.

На претходном протесту, одржаном 10. септембра, било је окупљено скоро 197.000 људи, према подацима Министарства унутрашњих послова.

