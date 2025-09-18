Љекар осумњичен за сексуално узнемиравање 65 пацијенткиња

18.09.2025
15:35
Љекар опште праксе у Нанту стар 67 година осумњичен је да за сексуално узнемиравање 65 пацијенткиња, које је додиривао на непримјерен начин под изговором да обавља преглед утврђивања рака дојке.
Најстарији од наводних случајева датирају још из 1990-их година, преноси Фигаро.
Осумњичени је доспио у жижу јавности готово случајно, након што је у септембру 2024. године био жртва насилног напада у својој ординацији.
Тада га је брутално пребио дечко 20-огодишње пацијенткиње, која је свом партнеру испричала за систематски, непримјерени, преглед дојки приликом сваке консултације.
Младић је осуђен, али је отворена истрага како би се расвјетлила дјела лекара.
Истрага повјерена жандармерији у Нанту омогућила је идентификацију најмање 65 жртава непримјерених прегледа.
Љекар није прибављао сагласност пацијенткиња, од којих су многе имале мање од 25 година и тиме нису спадале у ризичну групу за рак дојке.
Осумњичени је одбацио оптужбе.
Извор близак случају открио је за Прес Осеан, да је љекар наводно само тврдио да је "опсједнут" прегледима дојки.
Према мишљењу стручњака, ниједан од прегледа није био изведен у складу са препорученим процедурама.
Осумњичени љекар ће изаћи пред суд 10. децембар.
За то вријеме, забрањено му је да контактира жртве, као и да обавља љекарску праксу.
