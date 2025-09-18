Усвојена Заједничка изјава Парламентарног форума Србије и Српске

18.09.2025
15:24
Коментари:2
На трећој сједници Парламентарног форума Србија - Република Српска, одржаној данас у просторијама Народне скупштине Републике Српске, усвојена је Заједничка изјава.
Текст Заједничке изјаве:
"Изражавајући заједничко мишљење и позивајући на очување мира и стабилности у региону, легитимишући предност сарадње и унутрашњих договора као начина за рјешавање несугласица и спорова, а у складу са међународним јавним правом утврђеним Повељом уједињених нација, позивамо на поштовање Дејтонског мировног споразума који дефинише права народа и ентитета без чије сагласности се не могу доносити одлуке, као и права српског народа на Косову и Метохији чија су слобода и идентитета угрожени једностраним актима привремених институција уз примјену насиља које им угрожава и физички опстанак.
Уважавајући право на слободно изражавање воље и мишљења, осуђујемо сваки покушај да се одлуке доносе ван легалних институција и легитимно изабраних органа.
Одбацујемо инструисане активности које имају за циљ изазивање подјела и сукоба путем стварања квазиинституција и инстанци злопотребом права на мирно окупљање или међународног интервенционизма којим се поништава суверенитет држава и народа.
Парламентарни форум Република Србија – Република Српска ће наставити рад на принципима заштите равноправности прописаним међународним јавним правом."
Парламентарни форум чини по 11 чланова делегација Републике Српске и Републике Србије.
Треће засједање Форума отворио је уводним обраћањем предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић.
