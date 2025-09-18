Мазалица: У БиХ даље не може да егзистира страни окупатор

Извор:
СРНА
18.09.2025
13:21
Коментари:0
Копредседавајући Парламентарног форума Република Српска - Србија Срђан Мазалица рекао је Срни да је на данашњој сједници Форума у Бањалуци одаслана порука слободе, односно да у БиХ даље не може да егзистира страни окупатор.
Мазалица је подсјетио да је то неизабрани високи представник Кристијан Шмит, те да је у Српској неприхватљива његова колонијална диктатура у којој се нелегално смјењују демократски изабрани представници.
"Сматрам да то све више увиде и представници Бошњака и Хрвата у БиХ. А ми смо недавно разговарали и са појединим европарламентарцима који су отворени за идеју да Шмит оде из ове земље", рекао је Мазалица након Форума који је окупио Србе из Српске, Србије, Црне Горе и Сјеверне Македоније.
Он је констатовао да су на Форуму афирмисана питања економије, демографије, као и она социјална.
"Мислим да треба да будемо предводници таквих идеја, као и оних о регионалној економској сарадњи и принципима отвореног Балкана", рекао је Мазалица и додао да ће Срби наставити да баштине идеје отпора страним завојевачима и окупаторима.
Парламентарни форум Србије и Републике Српске чине делегације Скупштине Србије и Народне скупштине Републике Српске које броје по 11 чланова.
Конститутивна сједница Парламентарног форума Србије и Српске одржана је 2. јула прошле године у Бањалуци.
