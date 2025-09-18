Logo

Мазалица: У БиХ даље не може да егзистира страни окупатор

Извор:

СРНА

18.09.2025

13:21

Коментари:

0
Мазалица: У БиХ даље не може да егзистира страни окупатор
Фото: АТВ

Копредседавајући Парламентарног форума Република Српска - Србија Срђан Мазалица рекао је Срни да је на данашњој сједници Форума у Бањалуци одаслана порука слободе, односно да у БиХ даље не може да егзистира страни окупатор.

Мазалица је подсјетио да је то неизабрани високи представник Кристијан Шмит, те да је у Српској неприхватљива његова колонијална диктатура у којој се нелегално смјењују демократски изабрани представници.

"Сматрам да то све више увиде и представници Бошњака и Хрвата у БиХ. А ми смо недавно разговарали и са појединим европарламентарцима који су отворени за идеју да Шмит оде из ове земље", рекао је Мазалица након Форума који је окупио Србе из Српске, Србије, Црне Горе и Сјеверне Македоније.

Мапа приказује брзину интернета

Наука и технологија

Хрвати пренијели мапу и поручили: Срби су нас дотукли

Он је констатовао да су на Форуму афирмисана питања економије, демографије, као и она социјална.

"Мислим да треба да будемо предводници таквих идеја, као и оних о регионалној економској сарадњи и принципима отвореног Балкана", рекао је Мазалица и додао да ће Срби наставити да баштине идеје отпора страним завојевачима и окупаторима.

Парламентарни форум Србије и Републике Српске чине делегације Скупштине Србије и Народне скупштине Републике Српске које броје по 11 чланова.

Конститутивна сједница Парламентарног форума Србије и Српске одржана је 2. јула прошле године у Бањалуци.

Подијели:

Таг:

Срђан Мазалица

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Лице

Савјети

Маска од 2 састојка ће вас подмладити боље од хирурга

1 ч

0
Мапа приказује брзину интернета у Европи

Наука и технологија

Хрвати пренијели мапу и поручили: Срби су нас дотукли

1 ч

0
Ковачевић: Одлука Шмита коју сте ви из ЕУ подржали је изазвала политички земљотрес

Република Српска

Ковачевић: Одлука Шмита коју сте ви из ЕУ подржали је изазвала политички земљотрес

1 ч

0
Преминуо најхрабрији човјек у Србији: Одрекао се трансплантације јетре да би овај орган примио млађи мушкарац

Србија

Преминуо најхрабрији човјек у Србији: Одрекао се трансплантације јетре да би овај орган примио млађи мушкарац

1 ч

0

Више из рубрике

Ковачевић: Одлука Шмита коју сте ви из ЕУ подржали је изазвала политички земљотрес

Република Српска

Ковачевић: Одлука Шмита коју сте ви из ЕУ подржали је изазвала политички земљотрес

1 ч

0
Anđelko Nosović, Savez logoraša

Република Српска

Носовић: Тражићемо измјештање Тужилаштва и Суд БиХ са мјеста логора гдје су мучени и убијани Срби

2 ч

0
Savo Minic Vlada Republike Srpske

Република Српска

Минић најавио заједничку сједницу Влада Српске и Србије

2 ч

0
Ћорић: Приоритет изградња савремене мреже саобраћајница првог ранга

Република Српска

Ћорић: Приоритет изградња савремене мреже саобраћајница првог ранга

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

58

Шпирић: "Тројка" немоћна наспрам СНСД-а

14

55

Манијак ухапшен због полног узнемиравања: Пратио жене и и самозадовољавао се

14

55

Ватра "прогутала" кућу у Лончарима, страдала једна особа

14

55

Блаженопочивши митрополит Амфилохије добија споменик у Колашину

14

49

Амиџић: Хасановића као да испаљују из циркуског топа

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner