Носовић: Тражићемо измјештање Тужилаштва и Суд БиХ са мјеста логора гдје су мучени и убијани Срби

СРНА

18.09.2025

13:03

Anđelko Nosović, Savez logoraša
Фото: АТВ

Савез логораша Републике Српске покренуће иницијативу да се Тужилаштво и Суд БиХ измјесте са локације бившег злогласног логора за Србе "Виктор Бубањ" у Сарајеву, изјавио је предсједник Савеза Анђелко Носовић.

"За реализацију ове иницијативе затражићемо помоћ институција Републике Српске, зато што се на том мјесту данас доносе погубне и срамне пресуде према руководству Републике Српске и српском народу", рекао је Носовић Срни.

Он је истакао да успостављање Тужилаштва и Суда БиХ на мјесту казамата и логора гдје су мучени жене, дјеца, старци и убијани Срби представља смишљену провокацију да се омаловаже и понизе српске жртве рата и српски народ.

"Још нико није одговарао за злочине почињене над Србима у злогласном логору `Виктор Бубањ` кроз који је прошло око 5.000 Срба, док је око 500 Срба убијено у том казамату", нагласио је Носовић.

Он је подсјетио да су власти Федерације БиХ спријечиле Савез логораша Републике Српске 19. септембра 2003. године да на тој локацији поставе спомен-плочу у знак сјећања на страдање Срба.

"Власти ФБиХ нису дозволиле српским логорашима да поставе спомен-плочу ни на једној локацији на којој су убијени Срби, почев од Казана, Добровољачке, Тузланске колоне, Врацама, Златишту изнад Сарајева и другим мјестима", закључио је Носовић.

О злочинима у логору "Виктор Бубањ", у који је након рата високи представник Педи Ешдаун својим наметнутим актом смјестио Суд БиХ, поједини логораши написали су књиге у којима су до детаља објаснили како се поступало са њима.

Anđelko Nosović

logori

