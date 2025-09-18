Logo

Ћорић: Приоритет изградња савремене мреже саобраћајница првог ранга

18.09.2025

12:32

Вршилац дужности директора "Аутопутева Републике Српске" Недељко Ћорић рекао је да је стручни тим овог предузећа пред себе поставио задатак - изградњу савремене мреже саобраћајница првог ранга у цијелој Републици Српској.

"Тиме би се створили основни предуслови за бржи и ефикаснији привредни, економски, транспортни и сваки други вид напретка и развоја Републике Српске", истакао је Ћорић у Бањалуци у обраћању на Трећој регионалној конференцији о достигнућима у области изградње путне инфраструктуре "Модерна изградња путева 2025".

Он је изразио очекивање да ће са конференције проистећи закључци, усмјерени ка очувању путне инфраструктуре Републике Српске и усмјеравања теретног саобраћаја са регионалних и магистралних путева на мрежу ауто-путева, саопштено је из предузећа "Аутопутеви Републике Српске".

Главни инжењер за грађење у предузећу "Аутопутеви Републике Српске" Давор Вучковић одржао је прво предавање о путној мрежи Српске на европским коридорима и правцима, са нагласком на повезивање са европском транспортном мрежом.

Вучковић је учествовао и у панел-дискусији о изазовима јавних институција и предузећа приликом аплицирања за кредитна средства пројеката ЕУ.

Конференцији присуствују министар саобраћаја и веза Републике Српске Зоран Стевановић, водећи стручњаци у области пројектовања, изградње, одржавања и модернизације путне инфраструктуре, представници релевантних институција, академске заједнице и компанија.

Другог дана конференције учесницима ће се обратити и главни инжењер за безбједност саобраћаја у предузећу "Аутопутеви Републике Српске" Никола Ћопић, који ће говорити о изазовима и правцима дјеловања у области безбједности саобраћаја.

